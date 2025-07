Bí ẩn De Jong

Tiền vệ người Hà Lan từng bị đẩy tới bờ vực rời khỏi Camp Nou cách đây 3 năm, trước khi tình hình tạm yên ổn sau sự xuất hiện của HLV Hansi Flick. Tuy nhiên, theo AS, những bí ẩn liên quan tới tương lai De Jong vẫn còn đó.

De Jong sẽ hết hạn hợp đồng vào ngày 30/6/2026. Theo chính sách mới do Giám đốc Thể thao Deco đề xuất, Barcelona sẽ không để bất kỳ cầu thủ nào bắt đầu mùa giải mới nếu chỉ còn dưới 2 năm hợp đồng. Nghĩa là De Jong phải gia hạn ngay hè này.

Chủ tịch Joan Laporta từng nhiều lần khẳng định "đạt thỏa thuận miệng" với De Jong. Bản thân cầu thủ cũng xác nhận điều này trong một buổi phỏng vấn tại Hà Lan hôm 8/6. Tuy nhiên, cuộc đàm phán vẫn bế tắc toàn tập.

Vấn đề nằm ở chỗ Barcelona không biết phải đàm phán với ai. De Jong chia tay người đại diện lâu năm Ali Dursun. Hiện tại, anh chỉ được hỗ trợ bởi một luật sư người Hà Lan, vốn không có giấy phép đại diện cầu thủ theo quy định của FIFA. Điều này khiến CLB không có đầu mối chính thức nào để tiến hành thương lượng hợp đồng.

Về phía De Jong, anh ưu tiên ở lại Barcelona và sẵn sàng giảm lương để hỗ trợ CLB cân đối quỹ lương theo quy định 1:1 của La Liga. Nhưng chừng nào de Jong chưa có người đại diện hợp pháp ngồi phía bên kia bàn đàm phán, chừng đó Barcelona chỉ có thể chờ.

"Một bản hợp đồng quan trọng, một cầu thủ chất lượng, nhưng mọi thứ bị đình trệ vì không ai biết phải bắt đầu từ đâu", AS kết luận.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.