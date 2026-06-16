Bỉ 1-1 Ai Cập: Lukaku ghi dấu ấn

Rạng sáng 16/5, tiền đạo sinh năm 1993 gây sức ép khiến hậu vệ Ai Cập phản lưới.

Dù thế hệ vàng với những cái tên như Kevin De Bruyne hay Romelu Lukaku đang dần lùi lại phía sau, Bỉ vẫn cho thấy họ đang có một lứa cầu thủ trẻ đầy tiềm năng. Đội bóng của HLV Rudi Garcia đã vượt qua vòng loại UEFA với thành tích bất bại gồm năm chiến thắng và ba trận hòa, ghi 29 bàn.

Phong độ gần đây của "Quỷ đỏ" cũng rất đáng chú ý khi họ bất bại 13 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, trong đó có những chiến thắng đậm trước Croatia và Tunisia ở loạt giao hữu chuẩn bị cho World Cup. Với lần thứ 15 góp mặt tại vòng chung kết, Bỉ đang hướng đến mục tiêu cải thiện thành tích sau thất bại ở vòng bảng năm 2022.

Ở chiều ngược lại, Ai Cập trở lại World Cup sau chiến dịch vòng loại ấn tượng khi bất bại cả 10 trận, gồm 8 chiến thắng và hai trận hòa. Tuy nhiên, lịch sử đang là trở ngại lớn với đội bóng Bắc Phi khi họ chưa từng thắng một trận nào tại World Cup sau 3 lần tham dự.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Hossam Hassan, Ai Cập đang xây dựng nền tảng phòng ngự chắc chắn khi giữ sạch lưới ở bốn trong năm trận gần nhất. Dù vậy, hàng công vẫn là dấu hỏi khi họ thường gặp khó khăn trước các đối thủ mạnh.

Bỉ có thành tích đối đầu tốt khi từng thắng 3 trong 4 lần gặp Ai Cập gần nhất. Với sức mạnh tấn công cùng phong độ ổn định, Quỷ đỏ được đánh giá cao hơn, nhưng Ai Cập sẽ chiến đấu để viết lại lịch sử tại sân chơi World Cup.