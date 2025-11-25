Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bệnh viện tê liệt giữa tâm lũ, Thái Lan điều tàu sân bay cứu trợ

  • Thứ ba, 25/11/2025 15:32 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Lũ lớn tràn vào Bệnh viện Hat Yai khiến nhiều dịch vụ y tế tê liệt, trong khi Hải quân Thái Lan chuẩn bị điều tàu sân bay chở cứu trợ và lực lượng y tế tới miền nam bị ảnh hưởng nặng.

Tình hình ngập lụt tại quận Hat Yai (tỉnh Songkhla, Thái Lan) ngày 25/11 tiếp tục diễn biến nghiêm trọng, đặc biệt tại Bệnh viện Hat Yai - cơ sở y tế quan trọng nhất của tỉnh. Nước lũ tràn vào khuôn viên bệnh viện từ sáng 24/11, buộc nhiều khu vực phải ngừng điện và mất nước sinh hoạt.

Trên trang Facebook chính thức, bệnh viện phát đi cảnh báo khẩn, khuyến cáo người dân chuyển sang khám trực tuyến (telemedicine) để đảm bảo an toàn, đồng thời cho biết có thể sẽ tạm điều chỉnh các dịch vụ trực tiếp nếu tình hình xấu đi, theo National Thailand.

Giữa áp lực ngày càng lớn, một câu chuyện xúc động lan nhanh trên mạng xã hội Thái Lan. Tài khoản “Paseeyah Thoh”, nhân viên Bệnh viện Hat Yai, đăng tải loạt ảnh kèm lời nhắn: “Cha mẹ đừng lo. Chúng con sẽ chăm sóc họ thật tốt. Dù không có điện, không có nước, chúng con vẫn cố hết sức. Mỗi bệnh nhân đều được đối xử như con mình. Các em nhỏ thì ngoan đến lạ, không một lời than phiền”.

Bệnh viện Hat Yai (Thái Lan) ngập sâu, mất điện và mất nước từ sáng ngày 24/11. Ảnh: National Thailand.

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của mưa lũ, Hải quân Hoàng gia Thái Lan điều tàu sân bay Chakri Naruebet, máy bay và lực lượng đặc nhiệm hỗ trợ các địa phương miền nam đang oằn mình vì lũ lớn.

Chuẩn Đô đốc Parach Ratanachaiyapan, người phát ngôn Hải quân Hoàng gia Thái Lan, cho biết lực lượng này đã huy động nhiều khí tài chủ lực, máy bay và các đội đặc nhiệm để tham gia cứu hộ tại những tỉnh miền nam chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ.

Theo ông, tàu sân bay Chakri Naruebet dự kiến rời căn cứ hải quân Sattahip trong ngày 25/11, mang theo hai trực thăng, sĩ quan, đội ngũ y tế, bếp dã chiến, thiết bị cứu hộ, hàng cứu trợ cùng lương thực và nước uống.

Con tàu có thể hoạt động như căn cứ bay nổi cho trực thăng và máy bay không người lái, đồng thời đảm nhiệm vai trò bếp dã chiến với công suất khoảng 3.000 suất ăn mỗi ngày để thả xuống các khu vực bị cô lập. Nếu cần, đội ngũ y tế trên tàu có thể chuyển đổi một số khoang thành bệnh viện nổi.

Cùng thời điểm, tỉnh Narathiwat - cực Nam Thái Lan - ghi nhận lũ nghiêm trọng tại 9 quận, ảnh hưởng 47.029 hộ dân và khiến một người thiệt mạng. Ba con sông lớn là Bang Nara và Saiburi đã tràn bờ, gây ngập sâu nhiều khu vực, nước sông Sungai Kolok cũng tăng nhanh và có nguy cơ vượt ngưỡng.

Tại làng Hulu Parare (xã Tanyong Mat), người dân phải lội qua dòng nước chảy xiết để rời nhà. Ở làng Sala Wadi (huyện Yi-ngo), cư dân buộc phải đi lại bằng thuyền, nhiều gia đình đã sơ tán đến nơi trú ẩn tạm thời.

Trước tình hình khẩn cấp, Trung tướng Natthasak Chaowanasai, Tư lệnh Cục Điều tra Trung ương, cùng lực lượng cảnh sát biển và chính quyền địa phương chia thành nhiều mũi cứu hộ, tiếp cận các khu vực nước sâu tại xã Tanyong Mat, huyện Rangae.

Các đội cứu hộ phối hợp dựng dây dẫn để người dân bám vào khi vượt qua vùng nước chảy mạnh, đồng thời đưa người dân đến nơi trú ẩn.

Lực lượng cứu hộ các nạn nhân tại tỉnh Narathiwat (Thái Lan). Ảnh: National Thailand.

Ở cộng đồng Suan Watchara, nhiều căn nhà ngập hơn 2 mét, một số gia đình sống trong nhà hai tầng vẫn cố bám trụ nhưng việc đi lại rất khó khăn. Thuyền đáy phẳng của quân đội và cảnh sát được huy động vận chuyển thực phẩm, nước sạch đến từng hộ dân.

Ông Kittipong Ampan, Huyện trưởng Yi-ngo, cho biết mưa lớn chưa dừng lại và địa phương đang chuẩn bị ứng phó với lượng nước lũ từ Tanyong Mat chảy xuống trong 24 giờ tới.

Phương Linh

