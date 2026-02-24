Binh sĩ Thái Lan - Campuchia đấu súng phóng lựu

Quân đội Thái Lan ngày 24/2 cho biết đã xảy ra đấu súng với quân đội Campuchia dọc biên giới chung giữa hai nước.

Binh sĩ thuộc Đại đội Biệt kích 1202 đóng tại thị trấn biên giới Thái Lan - Campuchia, thuộc huyện Aranyaprathet, tỉnh Sa Kaeo, ngày 26/6/2025. Ảnh: Reuters.

Theo thông cáo của quân đội Thái Lan, binh sĩ Campuchia đã “bắn một quả lựu đạn 40 mm” về phía nhóm binh sĩ Thái Lan đang tuần tra tại tỉnh Sisaket sáng 24/2, khiến phía Thái Lan có hành động đáp trả. Quân đội Thái Lan cho biết không có binh sĩ nào bị thương.

“Sau sự việc, binh sĩ Thái Lan đã sử dụng súng phóng lựu M79 bắn đáp trả về hướng phát ra đạn, nhằm cảnh báo và tự vệ”, thông cáo nêu rõ.

Theo AFP, người phát ngôn của quân đội Thái Lan, ông Winthai Suvaree, cho rằng “hành động của Campuchia đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn”. Tuy nhiên, thông cáo của quân đội Thái Lan cũng nhận định rằng vụ việc có thể liên quan đến việc luân chuyển binh sĩ phía Campuchia, khi binh sĩ mới đến “chưa nắm rõ quy định và cơ chế chỉ huy, dẫn tới thiếu sót trong tác nghiệp”.

Trong khi đó, phía Campuchia bác bỏ cáo buộc binh sĩ Campuchia nổ súng vào lực lượng tuần tra của Thái Lan.

Bộ trưởng Thông tin Campuchia Neth Pheaktra khẳng định: “Những cáo buộc này hoàn toàn sai sự thật, bị dựng lên và bóp méo nghiêm trọng so với thực tế, nhằm mục đích cố ý gây hiểu lầm trong dư luận dọc biên giới Campuchia - Thái Lan”.

“Campuchia quan ngại sâu sắc trước những cáo buộc đơn phương, không có xác minh chung, tham vấn hay cơ sở thực tế, có thể làm sai lệch tình hình trên thực địa và làm suy giảm lòng tin lẫn nhau”, ông Pheaktra nói thêm.

Ông Pheaktra nhấn mạnh Campuchia vẫn giữ nguyên “cam kết vững chắc” đối với thỏa thuận ngừng bắn ký kết hồi tháng 12/2025, cũng như thỏa thuận đình chiến ký tháng 10/2025.