Bệnh viện Hùng Vương cảnh báo trường hợp nghi lừa đảo từ thiện

Bệnh viện Hùng Vương xác minh nhiều thông tin trong bài kêu gọi hỗ trợ sản phụ lan truyền trên mạng là không đúng sự thật, có dấu hiệu ngụy tạo hoàn cảnh để trục lợi.

Bệnh viện hùng Vương phát đi thông báo về việc kêu gọi từ thiện. Ảnh: Lương Thần.

Ngày 17/12, Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM) chính thức lên tiếng về một bài viết kêu gọi hỗ trợ tài chính cho sản phụ Nguyễn Thị Minh Hạnh (21 tuổi, quê Lâm Đồng) lan truyền trên mạng xã hội. Bệnh viện cho rằng nhiều nội dung trong bài đăng có dấu hiệu ngụy tạo, gây hiểu lầm và tiềm ẩn nguy cơ trục lợi.

Theo Bệnh viện Hùng Vương, ngay sau khi thông tin được chia sẻ rộng rãi, Phòng Công tác xã hội của bệnh viện đã trực tiếp xác minh với sản phụ, người nhà và đối chiếu hồ sơ điều trị tại khoa. Kết quả cho thấy nhiều chi tiết được đưa ra nhằm tạo hoàn cảnh “thương tâm” để kêu gọi cộng đồng ủng hộ là không đúng sự thật.

Cụ thể, sản phụ Minh Hạnh không phải mẹ đơn thân như bài viết lan truyền. Người này hiện có chồng, đã đăng ký kết hôn và đang được chồng trực tiếp chăm sóc trong thời gian nằm viện.

Bài viết kêu gọi hỗ trợ lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: BVCC.

Bệnh viện cũng khẳng định không có “báo động đỏ” nào liên quan đến ca mổ của sản phụ. Sản phụ được mổ lấy thai vào đêm 16/12 và đến sáng 17/12 tình trạng sức khỏe đã ổn định.

Về thai nhi, đây là trường hợp đơn thai, không phải song thai và không có việc “một bé bị thai lưu đã lấy ra trước đó”. Em bé sau sinh có vấn đề về đường ruột, đang được theo dõi nguy cơ dị tật bẩm sinh, nhưng không đúng như những thông tin gây sốc được mô tả trên mạng xã hội.

Bệnh viện cũng cho biết hoàn cảnh kinh tế của sản phụ không thuộc diện đặc biệt khó khăn. Trường hợp này lựa chọn sinh dịch vụ, không phải sinh thường theo diện hỗ trợ. Đáng chú ý, các thông tin về chi phí điều trị trong bài kêu gọi bị thổi phồng so với thực tế.

Cụ thể, khi nhập viện ngày 11/12, sản phụ đã đóng tạm ứng 10 triệu đồng; ngày 14/12 đóng thêm 25 triệu đồng; đến ngày 16/12 tiếp tục nộp 70 triệu đồng vào tài khoản thanh toán viện phí. Tuy nhiên, tính đến sáng 17/12, tổng chi phí điều trị thực tế mới phát sinh hơn 19,7 triệu đồng, trong khi tài khoản thanh toán đã có 105 triệu đồng và số tiền dư sẽ được hoàn trả khi xuất viện.

Trong quá trình xác minh, bộ phận thu viện phí của bệnh viện còn phát hiện một trường hợp nhà hảo tâm có ý định nộp thêm 25 triệu đồng để thanh toán trước chi phí cho em bé. Tuy nhiên, bệnh viện đã từ chối do phiếu đề nghị tạm ứng có dấu hiệu bị sửa từ “2 triệu” thành “25 triệu”.

Bệnh viện Hùng Vương cũng bác bỏ thông tin về việc sản phụ điều trị tại “Phòng Đặc biệt Khoa Sản”, khẳng định đây là chi tiết hoàn toàn không tồn tại tại bệnh viện chuyên ngành sản phụ khoa này.

Theo đại diện bệnh viện, người đăng tải bài viết kêu gọi đã sử dụng tài khoản cá nhân để tiếp nhận tiền ủng hộ, trái với quy định. Việc đưa ra các tình tiết không có thật để tác động tâm lý cộng đồng không chỉ ảnh hưởng đến uy tín bệnh viện mà còn có dấu hiệu lợi dụng lòng tốt của các nhà hảo tâm.

Bệnh viện cũng không loại trừ khả năng người bệnh có liên quan khi cho phép sử dụng hình ảnh và thông tin cá nhân để tiếp nhận số tiền ủng hộ vượt xa chi phí điều trị cần thiết.

Từ vụ việc trên, Bệnh viện Hùng Vương khuyến cáo người dân cần thận trọng trước các lời kêu gọi hỗ trợ lan truyền trên mạng xã hội. Mọi hoạt động vận động, tiếp nhận ủng hộ người bệnh tại bệnh viện đều do Phòng Công tác xã hội hoặc Hội Chữ thập đỏ bệnh viện thực hiện, thông qua các tài khoản chính thức, không sử dụng tài khoản cá nhân nhằm tránh nguy cơ bị lợi dụng hoặc lừa đảo.

Bệnh viện cho biết luôn trân trọng sự chung tay của cộng đồng dành cho những người bệnh thực sự khó khăn, đồng thời mong các nhà hảo tâm chủ động xác minh thông tin để bảo vệ cả tài chính lẫn lòng tin của mình.