Bệnh viện Đại học Phenikaa: Mô hình 'viện - trường' chuẩn quốc tế

Không chỉ là cơ sở y tế chất lượng cao, Bệnh viện Đại học Phenikaa còn góp phần đào tạo nguồn nhân lực y tế có chuyên môn vững vàng và khả năng hội nhập quốc tế.

Được định hướng phát triển và đầu tư bài bản bởi Tập đoàn Phenikaa, Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) được xây dựng theo mô hình bệnh viện hàn lâm chuẩn mực quốc tế, nơi kết nối chặt chẽ ba trụ cột: khám chữa bệnh - đào tạo - nghiên cứu khoa học.

Không chỉ mang đến dịch vụ y tế chất lượng cao cho cộng đồng, bệnh viện còn đóng vai trò quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực y tế, góp phần hình thành thế hệ bác sĩ, dược sĩ và điều dưỡng viên có chuyên môn vững vàng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nền y học hiện đại.

Bệnh viện Đại học Phenikaa: "Mắt xích" quan trọng trong hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe Phenikaa

Hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe Phenikaa được Tập đoàn Phenikaa định hướng phát triển theo mô hình y tế hàn lâm, kết nối chặt chẽ giữa ba trụ cột: đào tạo - nghiên cứu - khám chữa bệnh, nhằm tạo nên chuỗi giá trị toàn diện trong lĩnh vực khoa học sức khỏe.

Trong hệ sinh thái đó, Trường Y - Dược Phenikaa đảm nhiệm vai trò đào tạo nguồn nhân lực y tế, các trung tâm nghiên cứu và phòng thí nghiệm thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ, trong khi Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) giữ vị trí trung tâm y tế lâm sàng - nơi đưa các tri thức và thành tựu nghiên cứu vào thực tiễn chăm sóc sức khỏe người bệnh.

Chính sự kết nối này đã tạo nên một hệ sinh thái y tế đồng bộ, nơi tri thức, công nghệ và thực hành y khoa cùng hướng tới mục tiêu nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Bệnh viện Đại học Phenikaa được xây dựng gồm 4 tòa, quy mô khoảng 800 giường bệnh nội trú.

Được đầu tư quy mô trên khuôn viên hơn 3,1 ha với gần 90.000 m2 sàn xây dựng, Bệnh viện Đại học Phenikaa sở hữu hệ thống cơ sở vật chất hiện đại với 29 chuyên khoa chức năng chuyên sâu, có khả năng đáp ứng gần 2.000 lượt khám mỗi ngày.

Bệnh viện quy tụ đội ngũ chuyên gia, bác sĩ giàu kinh nghiệm, từng công tác tại các bệnh viện lớn trong và ngoài nước, mang đến nền tảng chuyên môn vững vàng trong chẩn đoán và điều trị.

Dịch vụ thai sản trọn gói PhenikaaMec được hàng nghìn mẹ bầu tin tưởng lựa chọn.

Bệnh viện Đại học Phenikaa đang phát triển hệ thống dịch vụ khám chữa bệnh đa dạng, đầu tư đồng bộ hệ thống trang thiết bị tân tiến, hướng tới mục tiêu mang lại giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cộng đồng.

Các gói dịch vụ được xây dựng theo định hướng cá thể hóa gồm: khám sức khỏe tổng quát, tầm soát bệnh lý chuyên sâu, chăm sóc sức khỏe phụ nữ, dịch vụ thai sản trọn gói, gói khám nhi khoa...

Mỗi gói dịch vụ đều được xây dựng dựa trên phác đồ khoa học, kết hợp thăm khám lâm sàng, ứng dụng thiết bị tiên tiến và tư vấn chuyên sâu từ đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm.

Bệnh viện Đại học Phenikaa là địa chỉ thăm khám tin cậy cho các độ tuổi.

Hiện PhenikaaMec cũng định hướng nâng cao chất lượng dịch vụ thông qua quy trình khám chữa bệnh khoa học, dịch vụ tận tâm và không gian y tế thân thiện. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng góp phần lan tỏa giá trị của hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe Phenikaa, đồng thời nâng tầm vị thế của Bệnh viện Đại học Phenikaa trong hệ thống y tế chất lượng cao tại Việt Nam.

Gắn kết đào tạo - thực hành - nghiên cứu, kiến tạo thế hệ nhân lực y tế tương lai

Một trong những điểm nổi bật của mô hình “viện - trường” tại Bệnh viện Đại học Phenikaa chính là sự gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, thực hành lâm sàng và nghiên cứu khoa học.

Đây cũng là nền tảng quan trọng giúp hiện thực hóa mô hình “học tại giảng đường, thực hành tại bệnh viện” trong đào tạo y khoa hiện đại. Thông qua mô hình này, sinh viên khối ngành Khoa học Sức khỏe tại Trường Y - Dược Phenikaa có cơ hội tiếp cận trực tiếp với môi trường bệnh viện hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Khoa Dược PhenikaaMec là nơi các bạn sinh viên được thực hành, hướng dẫn bởi đội ngũ chuyên gia.

Đặc biệt, Đại học Phenikaa và Bệnh viện Đại học Phenikaa còn tiên phong triển khai mô hình Tutor “1 giảng viên - 1 sinh viên” trong đào tạo bác sĩ. Đội ngũ Phó giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ cao cấp tại bệnh viện đồng thời là giảng viên và nhà nghiên cứu, trực tiếp hướng dẫn và truyền đạt kinh nghiệm chuyên môn cho sinh viên trong quá trình học tập và thực hành.

Mô hình cá thể hóa này tạo điều kiện cho sinh viên được theo sát bởi một giảng viên hướng dẫn học tập, nghiên cứu và rèn luyện kỹ năng lâm sàng. Điều này không chỉ giúp củng cố kiến thức mà còn tạo điều kiện để sinh viên phát triển toàn diện về tư duy nghề nghiệp, kỹ năng thực hành và bản lĩnh của người thầy thuốc trong tương lai.

Bệnh viện Đại học Phenikaa tiếp nhận và hướng dẫn sinh viên nước ngoài học tập và thực hành, nâng cao trình độ.

Sự kết hợp giữa môi trường học thuật, thực hành lâm sàng và nghiên cứu khoa học không chỉ nâng cao chất lượng đào tạo mà còn góp phần khẳng định vai trò của Bệnh viện Đại học Phenikaa trong hệ sinh thái y tế hàn lâm Phenikaa, hướng tới mục tiêu đào tạo thế hệ bác sĩ, dược sĩ và điều dưỡng viên có chuyên môn vững vàng, tư duy y học hiện đại và khả năng hội nhập quốc tế.