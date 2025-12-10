Giải pháp tầm soát sức khỏe cá nhân hóa tại GC&Phenikaa

GC&Phenikaa mang đến hành trình khám sức khỏe toàn diện, kế thừa và phát triển từ mô hình thành công của Tập đoàn GC iMED Hàn Quốc.

Trong xu thế chuyển đổi số của ngành y tế, việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào xây dựng mô hình y tế thông minh - tối ưu từ vận hành đến chẩn đoán trong tầm soát sức khỏe - đang mang lại trải nghiệm cá nhân hóa và hiệu quả.

Nổi bật trong số đó, trung tâm chăm sóc sức khỏe GC&Phenikaa mang đến hành trình khám sức khỏe toàn diện, kế thừa và phát triển từ mô hình thành công của tập đoàn GC iMED (Hàn Quốc). Đó là nơi công nghệ trở thành trợ lý đắc lực, giúp mỗi cá nhân chủ động quản lý sức khỏe thông minh và thuận tiện.

Hành trình 2 giờ tầm soát toàn diện

Một trong những giá trị nổi bật tại GC&Phenikaa là quy trình được tối ưu hóa về thời gian. Trong khoảng 2 tiếng, khách hàng có thể hoàn thành một lượt tầm soát chuyên sâu, bao gồm 14 nguy cơ ung thư phổ biến và hơn 12 bệnh lý lối sống (tim mạch, tiểu đường, hô hấp, gan, thận…).

Trung tâm triển khai mô hình khám "không giấy tờ" với công nghệ vòng tay định danh RF. Từ khi bước vào, khách hàng nhận vòng tay thông minh, đóng vai trò như chìa khóa số để quản lý toàn bộ hành trình: Tự động mở tủ đồ cá nhân, tích hợp lịch trình di chuyển tối ưu giữa các khu vực khám và truy xuất thông tin tức thời. Điều này hạn chế việc xếp hàng dài và thủ tục giấy tờ - vốn là nỗi ám ảnh trong buổi khám sức khỏe truyền thống.

Khách hàng trải nghiệm khám không giấy tờ với vòng tay thông minh RF.

Bên cạnh đó, trong 2 tiếng, khách hàng được trải qua quy trình tầm soát khoa học và liên tục, bắt đầu với đánh giá nền tảng: Phân tích thành phần cơ thể (lượng cơ, mỡ, nước), đo chỉ số sinh tồn, lấy mẫu xét nghiệm máu, kiểm tra thính lực, đo điện tim, chụp ảnh đáy mắt và đo nhãn áp. Tiếp theo, khách hàng trải nghiệm thăm khám chuyên khoa trực tiếp với bác sĩ tai mũi họng, răng hàm mặt và khám phụ khoa (với nữ giới).

Điểm nổi bật của GC&Phenikaa nằm ở hệ thống chẩn đoán hình ảnh hiện đại, được tích hợp giải pháp AI tiên tiến, đạt chuẩn quốc tế FDA, CE và được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Hệ thống này đảm nhiệm phân tích chuyên sâu trong chẩn đoán hình ảnh và dữ liệu xét nghiệm, tự động nhận diện dấu hiệu bất thường từ giai đoạn rất sớm, bao gồm tổn thương kích thước nhỏ mà mắt thường dễ bỏ sót. Khách hàng lần lượt trải qua siêu âm toàn bộ vùng cổ và ổ bụng, chụp X-quang tuyến vú, chụp CT liều thấp vùng ngực, bụng và tiểu khung, nội soi dạ dày và đại tràng với hệ thống AI nhận diện tổn thương ngay trong thời gian thực.

Một ưu điểm tại trung tâm là việc ứng dụng hệ thống kiểm soát tối đa liều tia X, minh bạch liều tia sau mỗi lần kiểm tra, mang đến sự an toàn cho khách hàng.

Bác sĩ và AI cùng phối hợp chẩn đoán

Sau khi hoàn tất các hạng mục kiểm tra, hệ thống AI tại trung tâm GC&Phenikaa bắt đầu phát huy vai trò then chốt của "trợ lý y khoa". Toàn bộ dữ liệu - từ xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu cho đến chỉ số sinh học và khám lâm sàng - được AI tổng hợp và phân tích một cách hệ thống.

Hệ thống này được kết nối với kho dữ liệu y khoa chuẩn hóa, cho phép đối chiếu và so sánh kết quả cá nhân với một lượng lớn các hồ sơ bệnh án để phát hiện sớm dấu hiệu bất thường hoặc nguy cơ tiềm ẩn mà mắt thường có thể bỏ qua. Nhờ đó, quá trình đánh giá sức khỏe trở nên nhanh chóng, toàn diện hơn và gia tăng đáng kể độ tin cậy, giảm tối thiểu nguy cơ bỏ sót tổn thương nhỏ.

Khách hàng trải nghiệm y tế cá nhân hóa tại GC&Phenikaa Healthcare Center.

Mọi kết quả xét nghiệm, hình ảnh chẩn đoán và chỉ số được cập nhật tức thời lên hệ thống ngay sau khi hoàn thành. Khi AI phát hiện dấu hiệu bất thường, bác sĩ chuyên khoa sẽ kiểm tra lại, xem xét dựa trên gợi ý, kết hợp với kinh nghiệm lâm sàng để đưa ra kết luận cuối cùng. Đây chính là quy trình kép, phối hợp giữa đội ngũ chuyên môn với AI mà trung tâm áp dụng, nhằm tối ưu hóa độ chính xác.

Sau khi có kết quả thăm khám, ngoài bản cứng, tất cả hồ sơ cũng được lưu trữ điện tử và cá nhân hóa theo từng khách hàng. Thông tin được thiết kế như một cẩm nang hướng dẫn sức khỏe dễ hiểu, cho phép bạn thuận tiện theo dõi xu hướng biến chuyển của các chỉ số mọi lúc mọi nơi. Đây sẽ là công cụ đắc lực, đồng hành cùng bạn trong hành trình quản lý sức khỏe chủ động suốt đời.

Trung tâm GC&Phenikaa là sự kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm vận hành chuẩn quốc tế từ GC iMED Hàn Quốc, đội ngũ chuyên gia tận tâm và hệ thống công nghệ AI - số hóa tiên tiến. Đại diện trung tâm nhận định GC&Phenikaa không đơn thuần cung cấp dịch vụ khám sức khỏe, mà đang mang tới trải nghiệm y tế chủ động thế hệ mới. Nhờ vậy, khách hàng dễ dàng tiếp cận quy trình tầm soát toàn diện, nhanh chóng, an toàn và cá nhân hóa ngay tại Việt Nam.