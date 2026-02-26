Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam đổi tên

  • Thứ năm, 26/2/2026 18:51 (GMT+7)
  • 43 phút trước

UBND TP Đà Nẵng công bố quyết định tiếp nhận Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam từ Bộ Y tế, đổi tên thành Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng và kiện toàn ban giám đốc từ ngày 1/3.

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam đổi thành Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng. Ảnh: BVCC.

UBND TP Đà Nẵng đã công bố quyết định tiếp nhận Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam từ Bộ Y tế và đổi tên thành Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng, trực thuộc Sở Y tế TP Đà Nẵng.

Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng tiền thân là Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, được thành lập theo Quyết định 428/QĐ-TTg ngày 16/4/2007 của Thủ tướng và đi vào hoạt động từ năm 2008. Sau gần hai thập kỷ phát triển, bệnh viện từng bước khẳng định vai trò là cơ sở khám chữa bệnh đa khoa tuyến trung ương khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Theo Quyết định 150/QĐ-BYT ngày 16/1, bệnh viện được xếp hạng I, quy mô 760 giường nội trú, gồm 34 khoa, phòng với hơn 770 cán bộ, viên chức và người lao động.

Việc thành lập Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng được thực hiện trên cơ sở Quyết định 01/QĐ-TTg ngày 1/1/2026 của Thủ tướng về chuyển giao các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế về địa phương quản lý, cùng Quyết định 722/QĐ-UBND ngày 13/2/2026 của UBND TP Đà Nẵng về tiếp nhận nguyên trạng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam và thành lập đơn vị mới trực thuộc Sở Y tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên ghi nhận nỗ lực của tập thể bệnh viện trong suốt quá trình xây dựng, phát triển. Đồng thời, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên khẳng định Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp với UBND TP Đà Nẵng để tạo điều kiện thuận lợi, giúp bệnh viện ổn định tổ chức, phát huy hiệu quả nguồn lực đã đầu tư và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

trung uong quang nam anh 1

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Đình Hùng giữ chức Giám đốc bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng. Ảnh: BVCC.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh việc tiếp nhận và đổi tên bệnh viện là dấu mốc quan trọng trong quá trình kiện toàn hệ thống y tế thành phố. Bước đi này phù hợp với định hướng xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Thành phố kỳ vọng bệnh viện tiếp tục phát huy thế mạnh hợp tác quốc tế, phát triển các chuyên khoa mũi nhọn, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số, lấy người bệnh làm trung tâm.

Đại diện Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA), ông Lee Byung Hwa, Giám đốc quốc gia KOICA, bày tỏ tin tưởng Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng sẽ trở thành biểu tượng tiêu biểu cho quan hệ hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc trong lĩnh vực y tế. KOICA cam kết tiếp tục đồng hành trong đào tạo nhân lực, chuyển giao kỹ thuật và triển khai các dự án hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực hệ thống y tế khu vực miền Trung.

Tại buổi lễ, Sở Y tế TP Đà Nẵng công bố và trao quyết định bổ nhiệm Ban giám đốc Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng gồm bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Đình Hùng giữ chức Giám đốc. TS.BS Phan Tấn Quang, dược sĩ chuyên khoa II Lương Tấn Đức và bác sĩ chuyên khoa II Trần Dương Quân giữ chức Phó giám đốc. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 1/3.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Giám đốc Nguyễn Đình Hùng cho rằng việc chuyển giao và đổi tên không chỉ thay đổi mô hình quản lý mà còn mở ra giai đoạn phát triển mới, gắn với chiến lược chăm sóc sức khỏe người dân thành phố. Bệnh viện sẽ tiếp tục định hướng phát triển theo nguyên tắc lấy người bệnh làm trung tâm, lấy chất lượng chuyên môn và an toàn người bệnh làm giá trị cốt lõi.

“Chúng tôi sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, đào tạo và thu hút nhân lực chất lượng cao, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế để phát triển bền vững”, bác sĩ Hùng nói.

Việc kiện toàn tổ chức bộ máy Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng được kỳ vọng mở ra giai đoạn phát triển mới cho hệ thống y tế thành phố. Qua đó, đơn vị hướng đến mục tiêu trở thành cơ sở y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Nguyễn Thuận

