Tây Ban Nha sẽ cấm bán nước tăng lực cho trẻ dưới 16 tuổi

Tây Ban Nha dự kiến cấm bán nước tăng lực cho người dưới 16 tuổi và siết chặt sản phẩm nhiều caffeine, nhằm bảo vệ sức khỏe trẻ vị thành niên.

Tây Ban Nha dự kiến cấm bán nước tăng lực cho người dưới 16 tuổi. Ảnh: Shutterstock.

Chính phủ Tây Ban Nha sẽ siết chặt quy định bán nước tăng lực cho trẻ em dưới 16 tuổi, sau khi dữ liệu từ cơ quan an toàn thực phẩm cho thấy mức tiêu thụ caffeine trong giới trẻ đang ở ngưỡng đáng lo ngại. Thông tin được Bộ trưởng Quyền xã hội Pablo Bustinduy công bố ngày 25/2.

Theo ông Bustinduy, Bộ đang soạn thảo quy định cấm bán nước tăng lực cho người dưới 16 tuổi. Đồng thời, độ tuổi tối thiểu sẽ được nâng lên 18 đối với các sản phẩm chứa hơn 32 mg caffeine trên mỗi 100 ml, tức siết chặt hơn so với nhóm sản phẩm thông thường.

Đây là một phần trong gói biện pháp rộng hơn nhằm bảo vệ sức khỏe trẻ em và thanh thiếu niên. Trước đó, một số vùng tại Tây Ban Nha đã áp dụng quy định tương tự, và chính phủ trung ương đang hướng tới thống nhất tiêu chí trên toàn quốc.

Lệnh cấm này bổ sung cho các động thái gần đây của chính phủ. Tuần trước, nước tăng lực đã được đưa vào danh sách hạn chế quảng cáo đối với thực phẩm bị coi là không lành mạnh dành cho trẻ vị thành niên. Năm 2024, Nghị định Hoàng gia về bữa ăn học đường lành mạnh và bền vững cũng đã cấm bán nước tăng lực trong trường học.

Khảo sát do Cơ quan An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng Tây Ban Nha thực hiện cho thấy sự ủng hộ cao của công chúng đối với các quy định chặt chẽ hơn. Có 91% người được hỏi cho rằng nên cấm bán nước tăng lực cho trẻ vị thành niên, và gần 40% cho rằng lệnh cấm nên áp dụng với nhóm dưới 16 tuổi.

Ngoài ra, một quy định khác nhằm siết chặt quảng cáo thực phẩm hướng tới trẻ em cũng đang chờ được phê duyệt. Chính phủ Tây Ban Nha cho biết mục tiêu là giảm mức độ tiếp xúc của trẻ vị thành niên với các nội dung quảng bá thực phẩm nhiều calo, kém lành mạnh, vốn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến thói quen tiêu dùng.

“Những quảng cáo này gây hại cho sức khỏe của trẻ em”, Bộ trưởng Bustinduy nhấn mạnh, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp có trách nhiệm không thúc đẩy các sản phẩm ảnh hưởng đến quyền được bảo vệ sức khỏe của trẻ nhỏ.

Hiện chưa có quy định chung trên toàn Liên minh châu Âu về việc bán và tiêu thụ nước tăng lực. Tuy nhiên, một số quốc gia đã áp dụng giới hạn độ tuổi do lo ngại mức tiêu thụ cao trong giới trẻ.

Lithuania và Latvia là hai nước đầu tiên trong EU cấm bán nước tăng lực cho người dưới 18 tuổi vào các năm 2014 và 2016. Sau đó, Bulgaria, Hungary, Ba Lan và Romania cũng triển khai các biện pháp hạn chế, bao gồm cấm bán tại máy bán hàng tự động và trong trường học.

Tại Thụy Điển, dù không có luật chính thức, Hiệp hội Bán lẻ nước này đã tự nguyện hạn chế bán nước tăng lực cho người dưới 15 tuổi từ năm 2009. Quốc hội Cộng hòa Séc hiện cũng đang thảo luận đề xuất cấm bán nước tăng lực cho trẻ dưới 15 tuổi.