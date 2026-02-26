Mẹ bầu căng thẳng, thai nhi có bị ảnh hưởng?

Căng thẳng khi mang thai rất phổ biến. Tuy nhiên, tình trạng này kéo dài có thể tác động đến sức khỏe mẹ bầu, đồng thời ảnh hưởng gián tiếp tới sự phát triển của em bé.

Mang thai thường là khoảng thời gian hạnh phúc của phụ nữ. Tuy nhiên, thật sự, thời kỳ này cũng có thể gây bối rối, mệt mỏi và nặng nề về mặt cảm xúc. Đó là lý do nhiều bà mẹ tương lai âm thầm tự hỏi liệu sự căng thẳng khi mang thai có đang ảnh hưởng đến em bé không?

Theo India Times, bác sĩ Indrani Salunkhe, chuyên gia tư vấn sản phụ khoa tại Bệnh viện Wockhardt (Ấn Độ), giải thích căng thẳng khi mang thai là bình thường và thường vô hại.

Nhưng căng thẳng kéo dài có thể ảnh hưởng đến chức năng của cơ thể trong thai kỳ. Khi một người chịu áp lực liên tục, cơ thể sẽ giải phóng lượng lớn cortisol - hormone gây căng thẳng. Theo thời gian, hormone này có thể ảnh hưởng đến lưu lượng máu đến nhau thai.

Căng thẳng khi mang thai ảnh hưởng thai nhi như thế nào?

Theo bác sĩ Salunkhe, căng thẳng thường ngày sẽ không gây hại cho em bé. Một ngày làm việc mệt mỏi, lo lắng về tài chính, cảm thấy lo lắng trước khi siêu âm, hoặc thậm chí là những lúc suy sụp tinh thần không nguy hiểm. Cơ thể được tạo ra để xử lý những đợt căng thẳng ngắn.

Chuyên gia này cho biết các vấn đề thường phát sinh khi căng thẳng không được giải tỏa, khi nó trở thành trạng thái tâm lý thường trực. Căng thẳng kéo dài có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ, sự thèm ăn và mức năng lượng.

Người mẹ có thể bắt đầu ăn ít hơn, ngủ không ngon giấc hoặc cảm thấy kiệt sức mọi lúc. Và qua nhiều tuần hoặc nhiều tháng, điều này có thể ảnh hưởng gián tiếp đến sự phát triển của em bé. Vì vậy, điều quan trọng là nhận ra khi nào căng thẳng bắt đầu chi phối cuộc sống hàng ngày và tìm cách giải quyết nó.

Bên cạnh đó, bác sĩ Sumi Lazar, Ủy viên quản trị tại World Pranic Healing, Ấn Độ, tin rằng căng thẳng không chỉ tác động đến cơ thể mà còn ảnh hưởng sự kết nối năng lượng giữa mẹ và bé.

Từ góc nhìn của liệu pháp chữa bệnh bằng năng lượng Prana, thai kỳ là giai đoạn kết nối sâu sắc. Mẹ và bé không chỉ liên kết về mặt thể chất mà còn cả về mặt năng lượng. Bé hấp thụ nhiều hơn thức ăn và oxy. Trạng thái cảm xúc của người mẹ cũng đóng vai trò quan trọng.

Sumi Lazar giải thích căng thẳng kéo dài có thể dẫn đến việc giải phóng quá mức các hormone gây căng thẳng và gây ra các khó chịu về thể chất như đau nhức cơ thể, mệt mỏi, khó ngủ, thay đổi nội tiết tố. Những yếu tố này sẽ gián tiếp ảnh hưởng em bé.

Mẹ bầu cần kiểm soát tình trạng căng thẳng để không ảnh hưởng sức khỏe của mình và sự phát triển của em bé. Ảnh: Parade.

Cách kiểm soát căng thẳng cho mẹ bầu

Căng thẳng trong thai kỳ không phải lúc nào cũng biểu hiện rõ ràng. Đôi khi nó âm thầm. Bà bầu có thể cảm thấy lo lắng hầu hết thai kỳ, luôn thấy buồn bã không rõ lý do. Nhiều người cũng cảm thấy không thể xoay xở, ngay cả với những việc đơn giản. Những dấu hiệu về cảm xúc này cũng quan trọng không kém các triệu chứng thể chất.

Bác sĩ Salunkhe nhấn mạnh khám thai định kỳ giúp bác sĩ theo dõi sự phát triển và sức khỏe tổng thể của em bé. Khi phát hiện sớm các dấu hiệu căng thẳng, những thay đổi đơn giản trong lối sống và sự hỗ trợ về mặt tinh thần có thể tạo ra sự khác biệt lớn.

Theo bác sĩ Lazar, các phương pháp như thở năng lượng Prana, thiền song tâm và thư giãn có hướng dẫn nhằm mục đích làm dịu tâm trí và ổn định cảm xúc. Các kỹ thuật chữa lành hỗ trợ cân bằng cảm xúc và bình tĩnh nội tâm.

Nói chuyện cởi mở về nỗi sợ hãi thay vì giữ kín trong lòng. Sự hỗ trợ về mặt tinh thần rất quan trọng. Đôi khi, chỉ cần được lắng nghe cũng đã giảm bớt một nửa căng thẳng cho bà bầu. Cảm giác được thấu hiểu từ người bạn đời, thành viên gia đình, bạn bè hoặc bác sĩ có thể làm giảm lo lắng hơn mọi người tưởng.