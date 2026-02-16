Bệnh sốt xuất huyết Dengue ở trẻ em: Dấu hiệu nhận biết sớm

Sốt xuất huyết là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus Dengue gây ra, lây truyền qua muỗi vằn (Aedes aegypti) và bệnh thường bùng phát vào mùa mưa.

Nếu không phát hiện kịp thời các dấu hiệu cảnh báo, bệnh sốt xuất huyết có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm cho trẻ. Ảnh: Fieldreport.

Hầu hết trường hợp trẻ mắc sốt xuất huyết đều có thể hồi phục hoàn toàn nếu được theo dõi và chăm sóc đúng cách. Tuy nhiên, nếu không phát hiện kịp thời các dấu hiệu cảnh báo, bệnh có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm như sốc, xuất huyết nặng, tổn thương cơ quan và thậm chí đe dọa tính mạng.

Bác sĩ Nguyễn Tấn Hưng, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), chỉ ra dấu hiệu nghi ngờ trẻ mắc sốt xuất huyết gồm:

- Trẻ sốt cao đột ngột trên 2 ngày, không đáp ứng tốt với thuốc hạ sốt.

- Sốt kèm một trong các dấu hiệu như: phát ban/chấm xuất huyết/chấm đỏ dưới da; nhức đầu, chán ăn, đau cơ, đau khớp, đau hốc mắt; buồn nôn/nôn.

- Trẻ đã hết sốt nhưng lại mệt nhiều, biếng ăn, bú giảm, nôn ói.

Khi nghi ngờ trẻ mắc sốt xuất huyết, phụ huynh nên đưa con đi khám bệnh và đồng thời theo dõi sát nhiệt độ, các dấu hiệu của trẻ, tăng cường uống nước và không dùng thuốc hạ sốt ngoài paracetamol.

Việc phát hiện bệnh từ sớm sẽ giúp trẻ được theo dõi sát, ngăn ngừa biến chứng và giảm nguy cơ nhập viện.

Khi trẻ sốt từ 2 đến 7 ngày, nếu có 1 trong các dấu hiệu sau cần nghĩ đến Sốt xuất huyết nặng và phải đưa trẻ đến bệnh viện ngay:

- Lừ đừ, bứt rứt

- Lạnh tay chân, thường là vào ngày thứ 4, thứ 5 của bệnh, nhất là khi trẻ hết sốt

- Ói nhiều

- Đau bụng

- Chảy máu bất thường: máu mũi, ói máu, tiêu phân đen