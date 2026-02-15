Thai nhi bị dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bệnh nhi chào đời an toàn sau ca phẫu thuật cấp cứu hy hữu. Đây là trường hợp dây rốn quấn cổ nhiều vòng rất hiếm gặp, đe dọa trực tiếp đến tính mạng trẻ nếu không xử trí kịp thời.

Hình ảnh thai nhi bị dây rốn quấn cổ 05 vòng hiếm gặp. Ảnh: BVCC.

Ngày 15/2, thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh cho biết đơn vị này vừa xử trí kịp thời một ca chuyển dạ nguy hiểm ở tuần thai thứ 37.

Sản phụ Đào Thị Ngần (27 tuổi, trú tại xã Hoàng Vân, tỉnh Bắc Ninh) mang thai lần đầu. Khi thai nhi được 37 tuần, chị Ngần xuất hiện dấu hiệu đau bụng chuyển dạ và được gia đình đưa vào nhập viện tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh.

Ngay khi tiếp nhận tại khoa Đẻ, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Thanh Thủy, Trưởng khoa Sản I, Trưởng ca trực, đã trực tiếp thăm khám lâm sàng và siêu âm Doppler. Kết quả ban đầu phát hiện thai nhi bị dây rốn quấn cổ 4 vòng.

Nhận định tình huống tiềm ẩn nhiều rủi ro khi cơn co tử cung xuất hiện (yếu tố làm gia tăng nguy cơ chèn ép dây rốn, cản trở lưu thông máu gây suy thai), kíp trực lập tức hội chẩn và quyết định chuyển sản phụ lên phòng mổ cấp cứu để đảm bảo an toàn tối đa cho mẹ và bé.

Trong quá trình phẫu thuật, kíp mổ bất ngờ nhận thấy dây rốn quấn cổ thai nhi thực tế lên đến 5 vòng.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Thủy - Trưởng khoa Sản I thăm hỏi sức khỏe mẹ con sản phụ. Ảnh: BVCC.

Bác sĩ Thủy cho biết đây là một trường hợp rất hiếm gặp, mức độ rủi ro cho thai nhi cao hơn nhiều so với đánh giá ban đầu. Nhờ can thiệp kịp thời và phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa, ca mổ đã diễn ra thuận lợi.

Bé trai nặng 2 kg chào đời an toàn. Do trẻ nhẹ cân, bé đã được chuyển về Khoa Sơ sinh để các bác sĩ tiếp tục chăm sóc, theo dõi toàn trạng. Hiện tại, sức khỏe của sản phụ Ngần đã ổn định.

Theo các bác sĩ, dây rốn quấn cổ (hay tràng hoa quấn cổ) là tình trạng dây rốn quấn quanh cổ thai nhi một hoặc nhiều vòng, thường gặp nhất trong 3 tháng cuối thai kỳ khi bé cử động nhiều.

Thực tế lâm sàng cho thấy, số vòng quấn cổ có thể thay đổi theo tư thế và vận động của thai nhi. Do đó, hình ảnh siêu âm có thể ghi nhận số vòng ít hơn thực tế khi can thiệp. Việc đánh giá đúng nguy cơ khi chuyển dạ và quyết định can thiệp sớm là yếu tố quyết định giúp thai nhi không bị suy thai cấp.

Từ ca bệnh hiếm gặp này, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Thủy khuyến cáo thai phụ, đặc biệt trong 3 tháng cuối:

Cần khám thai và siêu âm định kỳ theo hướng dẫn.

Theo dõi cử động thai hàng ngày. Khi có dấu hiệu thai máy giảm, đau bụng bất thường, ra máu/nước âm đạo hoặc đau bụng chuyển dạ, cần đến ngay cơ sở y tế.

Với các trường hợp nghi ngờ dây rốn quấn cổ nhiều vòng, cần tuân thủ chỉ định nhập viện để theo dõi sát sao