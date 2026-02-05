Bệnh nhân tại một bệnh viện ở TP.HCM nhận hỗ trợ hơn 65 tỷ đồng

Trong năm 2025, Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM tiếp nhận hơn 1,8 triệu lượt khám, đồng thời huy động hơn 65 tỷ đồng hỗ trợ bệnh nhân ung thư từ các tổ chức, cá nhân hảo tâm.

Trong năm 2025, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM tiếp nhận hơn 1,8 triệu lượt bệnh nhân đến khám. Ảnh: Duy Hiệu.

Ngày 5/2, tại lễ tổng kết hoạt động hỗ trợ người bệnh năm 2025, TS.BS Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, cho biết các tổ chức, cá nhân và nhà tài trợ đã đồng hành cùng bệnh viện với tổng kinh phí hỗ trợ lên đến hơn 65 tỷ đồng trong năm qua.

Theo lãnh đạo bệnh viện, con số này không chỉ mang ý nghĩa về tài chính mà còn góp phần giúp nhiều bệnh nhân ung thư vượt qua giai đoạn khó khăn, tiếp thêm niềm tin cho người bệnh và gia đình trong quá trình điều trị.

"Sự tin tưởng, đồng hành lâu dài của các nhà hảo tâm cũng là nguồn động viên lớn đối với đội ngũ y bác sĩ và ban lãnh đạo bệnh viện", bác sĩ Tuấn bày tỏ.

Báo cáo tại buổi lễ, bác sĩ Tuấn cho biết cơ sở 2 của Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, hoàn thành từ năm 2023, dù mới gần 3 năm vận hành nhưng đã hoạt động hiệu quả. Riêng trong năm 2025, bệnh viện tiếp nhận hơn 1,8 triệu lượt bệnh nhân đến khám, tăng hơn 200.000 lượt so với năm 2024.

Cùng với đó, bệnh viện được Sở Y tế TP.HCM cho phép kê thêm 200 giường bệnh tại cơ sở 2, nâng tổng số giường thực kê từ 1.000 lên 1.200 giường. Nhiều kỹ thuật chuyên sâu tiếp tục được triển khai như phẫu thuật, xạ trị, hóa trị, liệu pháp nhắm trúng đích và liệu pháp miễn dịch, góp phần nâng cao tỷ lệ sống còn và chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư.

Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM là bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối về ung thư tại khu vực phía Nam, được Bộ Y tế giao nhiệm vụ chỉ đạo tuyến. Đơn vị này hiện triển khai đồng bộ các mô thức điều trị hiện đại, từ phẫu thuật nội soi, vi phẫu, phẫu thuật tái tạo đến các kỹ thuật xạ trị gia tốc, xạ trị điều biến liều, hóa trị và liệu pháp miễn dịch, cùng hệ thống chẩn đoán sinh học phân tử và chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu.

Bệnh viện tổ chức chương trình "Bé làm công an" cho bệnh nhi ung thư. Ảnh: Huỳnh Thảo.

Song song công tác chuyên môn, bệnh viện xác định chăm sóc và hỗ trợ người bệnh là nhiệm vụ xuyên suốt. Riêng trong năm 2025, bệnh viện tiếp đón hơn 2.103 đoàn thiện nguyện đến thăm và hỗ trợ bệnh nhân, với tổng kinh phí hơn 65 tỷ đồng .

Trong đó, hơn 30 tỷ đồng được dùng để tạm ứng viện phí cho 9.898 lượt bệnh nhân; hơn 35 tỷ đồng hỗ trợ tiền mặt trực tiếp cho 9.769 lượt bệnh nhân. Ngoài ra, 38.480 lượt quà đã được trao đến tay người bệnh đang điều trị tại bệnh viện.

Thông qua nguồn tài trợ, bệnh viện được trang bị thêm nhiều thiết bị y tế hiện đại với tổng trị giá hơn 12,2 tỷ đồng , gồm hệ thống khoan cưa xương đa năng, máy nhuộm tiêu bản tự động, máy miễn dịch tự động và ba máy sinh thiết chân không, góp phần nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị sớm các bệnh lý ung thư.

Ngoài hỗ trợ vật chất, bệnh viện triển khai nhiều chương trình chăm sóc sức khỏe tinh thần cho người bệnh như “Khoảnh khắc yêu thương”, “Bữa sáng yêu thương”, “Bữa ăn yêu thương”, “Chuyến xe 0 đồng”, các câu lạc bộ bệnh nhân, chương trình xem phim trị liệu, sinh nhật hồng và nhiều hoạt động nhân văn khác.

Bên cạnh đó, bệnh viện đẩy mạnh các chương trình tầm soát và phát hiện sớm ung thư miễn phí, đồng thời tăng cường truyền thông, tư vấn cho người bệnh qua website và các nền tảng mạng xã hội, giúp người dân tiếp cận thông tin y tế chính xác và thuận tiện hơn.