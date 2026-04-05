Bên trong thành phố ô nhiễm nhất thế giới

Thành phố Loni ( Ấn Độ ), với khu công nghiệp phát triển nhanh, lại mang một "danh hiệu" không mong muốn: nơi có chất lượng không khí tệ nhất thế giới . Theo IQAir, thành phố này đứng đầu danh sách các đô thị ô nhiễm toàn cầu năm 2025. Ảnh: CNN.

Tại đây, khói thải từ nhà máy, khí thải giao thông và bụi từ các công trình xây dựng hòa trộn, tạo thành hỗn hợp độc hại, khiến việc hít thở trở thành thử thách với khoảng 700.000 cư dân. "Không chỉ ho, ngay cả việc thở cũng khó khăn", Manoj Kumar, 45 tuổi, tài xế xe điện 3 bánh sống tại Loni, nói với CNN. Người dân địa phương cho biết điều họ mong muốn đơn giản chỉ là được hít thở không khí trong lành. Ảnh: Indiatoday.

Một cư dân khác tên Mohammad Mohmin Khan cho biết ô nhiễm hiện diện khắp nơi, buộc ông phải đeo khẩu trang mỗi khi ra đường trong khi nhiều tuyến vẫn chưa được trải nhựa. "Ô nhiễm tồn tại suốt 24 giờ mỗi ngày, đi đâu cũng không tránh được", ông nói. Ảnh: Indiatoday.

Để đánh giá mức độ ô nhiễm, IQAir sử dụng chỉ số bụi mịn PM2.5, một trong những tác nhân nhỏ nhất nhưng nguy hiểm nhất. Theo số liệu năm 2025, nồng độ PM2.5 trung bình tại Loni đạt 112,5, cao gấp 22 lần ngưỡng an toàn của Tổ chức Y tế Thế giới. Khi hít phải, các hạt bụi mịn có thể đi sâu vào phổi, thậm chí xâm nhập vào máu, làm tăng nguy cơ hen suyễn, bệnh tim, ung thư và các bệnh hô hấp. Bụi mịn cũng ảnh hưởng đến khả năng nhận thức của trẻ em. Ảnh: Anindito Mukherjee.

Bác sĩ Anil Singh, người điều hành một phòng khám tại Loni, cho biết số bệnh nhân mắc các vấn đề hô hấp đã tăng trong 5 năm qua. "Tôi ghi nhận nhiều trẻ xuất hiện triệu chứng hen suyễn từ rất sớm. Môi trường là một trong những nguyên nhân chính", ông nói. Ảnh: Indiatoday.

Theo IQAir, 3 trong số 5 thành phố ô nhiễm nhất thế giới năm ngoái nằm ở Ấn Độ, trong đó New Delhi tiếp tục là thủ đô ô nhiễm nhất toàn cầu. Khí thải từ giao thông, hoạt động công nghiệp, việc đốt phụ phẩm nông nghiệp và bụi xây dựng là những nguồn gây ô nhiễm chính tại quốc gia hơn 1,4 tỷ dân này. Ảnh: Reuters.

Từ tháng 12 đến tháng 1, Loni và nhiều thành phố phía Bắc Ấn Độ thường xuyên đối mặt với tình trạng ô nhiễm gia tăng nghiêm trọng trong mùa đông khô, lạnh. Hiện tượng nghịch nhiệt khiến lớp không khí lạnh, nặng nằm sát mặt đất như một "nắp đậy", giữ lại các chất ô nhiễm không thể khuếch tán lên cao. Khushi Feroze, sống tại Loni, cho biết con trai 3 tuổi của cô thường xuyên bị dị ứng, ho và nhiễm trùng đường tiêu hóa do ô nhiễm. "Chúng tôi phải lau dọn nhà 2-3 lần mỗi ngày vì bụi bay vào quá nhiều. Ngay cả trong phòng sâu bên trong cũng có bụi", cô nói. Ảnh: Reuters.

