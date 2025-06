Bên trong căn biệt thự đen tối của Diddy

Theo New York Post, phiên tòa mới nhất công bố loạt ảnh gây sốc bên trong căn biệt thự của Sean “Diddy” Combs tại Holmby Hills, Los Angeles (Mỹ). Quá trình khám xét, FBI phát hiện hàng trăm lọ dầu trẻ em, dầu bôi trơn, ma túy và vũ khí. Một bức ảnh nổi bật hơn cả khi tiết lộ cách ông trùm nhạc rap bảo quản đồ dùng cá nhân.

Cụ thể, Diddy cất giữ nhiều lọ dầu em bé và chất bôi trơn Astroglide dung tích nhỏ trong một chiếc hộp được thiết kế sang trọng, có khả năng kiểm soát độ ẩm. Ngoài ra, hai loại sản phẩm này còn được phát hiện tại nhiều khu vực khác bao gồm ngăn kéo, kệ tủ và túi du lịch.

Tuần trước, Andre LeMon - đặc vụ điều tra an ninh nội địa đã trình bày với bồi thẩm đoàn về kết quả khám xét nhà. Một trong những chi tiết là lực lượng chức năng tìm thấy khoảng 200 chai dầu trẻ em và 900 chai chất bôi trơn Astroglide hồi tháng 3/2024. Trong khi đó, Marc Agnifilo - luật sư bào chữa cho Diddy giải thích rằng thân chủ có xu hướng mua hàng số lượng lớn như nhiều người Mỹ.

Tháng 3/2024, FBI tiến hành khám xét quy mô lớn phục vụ điều tra loạt cáo buộc liên quan tới Diddy. Ngoài căn nhà tại Holmby Hills, lực lượng còn khám xét thêm căn biệt thự tại Miami Beach. Trong phiên tòa diễn ra vào tháng trước, bồi thẩm đoàn đã xem bộ ảnh hiện trường cũng như nghe nhân chứng trình bày.

Phiên tòa xét xử Diddy bắt đầu từ giữa tháng 5. Trong suốt nhiều tuần, bồi thẩm đoàn đã nghe hàng loạt cáo buộc hành hung, vạch trần bí mật đen tối về các bữa tiệc "Freak-Off" do Diddy tổ chức, có sử dụng chất kích thích. Một số nhân chứng khẳng định ông trùm nhạc rap thường xuyên tổ chức những buổi tiệc tình dục đồi trụy trong đó sử dụng rất nhiều dầu em bé và chất bôi trơn.

Hiện tại, Diddy đang bị xét xử với các tội danh nghiêm trọng bao gồm: âm mưu phạm tội có tổ chức; buôn người vì mục đích tình dục thông qua bạo lực, lừa đảo hoặc cưỡng ép; và vận chuyển người nhằm thực hiện hành vi mại dâm. Theo đó, Diddy giữ lập trường phủ nhận tất cả cáo buộc. Song, ông sẽ phải đối mặt với bản án chung thân nếu bị kết tội.

