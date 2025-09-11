Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bến Ninh Kiều lại chìm trong nước triều

  • Thứ năm, 11/9/2025 10:32 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sáng 11/9, triều cường dâng cao, nước sông Cần Thơ gây ngập sâu khu vực bến Ninh Kiều và các tuyến đường xung quanh.

Ngap Ninh Kieu Can Tho anh 1

Bến Ninh Kiều bị ngập sáng 11/9.

Những ngày qua, triều cường dâng cao đã gây ngập một số tuyến đường ở Cần Thơ. Đặc biệt sáng nay (11/9), mực nước vượt báo động 3. Nước từ sông Cần Thơ tràn vào khu vực bến Ninh Kiều, địa danh nổi tiếng ở Cần Thơ.

Theo Đài Khí tượng thủy văn TP. Cần Thơ, mực nước cao nhất đo được lúc 18h hôm qua là 2,02 m, vượt báo động 3, còn trong sáng nay đã lên mức 2,06 m.

Ngap Ninh Kieu Can Tho anh 2
Ngap Ninh Kieu Can Tho anh 3

Lối đi bộ tại bến Ninh Kiều bị ngập.
Ngap Ninh Kieu Can Tho anh 4
Ngap Ninh Kieu Can Tho anh 5

Tường bao ngăn nước tại đây được xây sau đợt triều cường gây ngập sâu hồi tháng 10 năm ngoái.
Ngap Ninh Kieu Can Tho anh 6
Ngap Ninh Kieu Can Tho anh 7

Nước vượt qua bến Ninh Kiều tràn vào đường Hai Bà Trưng.
Ngap Ninh Kieu Can Tho anh 8
Ngap Ninh Kieu Can Tho anh 9
Ngap Ninh Kieu Can Tho anh 10

Một xe cứu thương gặp sự cố trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Bình Thủy.
Ngap Ninh Kieu Can Tho anh 11Ngap Ninh Kieu Can Tho anh 12
Ngap Ninh Kieu Can Tho anh 13

Trước đó, vào chiều 10/9, các tuyến đường như Cách Mạng Tháng Tám, Bùi Hữu Nghĩa đoạn qua phường Bình Thủy cũng bị ngập do triều cường.
Ngap Ninh Kieu Can Tho anh 14

Khu vực đình Bình Thủy bị ngập.
Ngap Ninh Kieu Can Tho anh 15

Lội nước trên đường Bùi Hữu Nghĩa đoạn vào chợ Bình Thủy chiều 10/9.
Ngap Ninh Kieu Can Tho anh 16

Áng văn đẹp về phương Nam

Đất rừng phương Nam là tác phẩm nổi tiếng nhất của Đoàn Giỏi. Câu chuyện có bối cảnh đặc trưng của vùng Tây Nam Bộ, với rừng tràm bạt ngàn, với con thuyền lênh đênh, với sóng nước bập bềnh, với bạt ngàn cảnh sắc thiên nhiên ưu đãi. Tác phẩm ra đời khi nhà văn sống xa quê hương: sau năm 1954, Đoàn Giỏi ra Bắc tập kết. Ông sống tại Hà Nội tới mãi sau 1975 mới trở lại Sài Gòn.

30 năm sống xa quê hương Tiền Giang nhưng lúc nào ông cũng nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Có lẽ chính nỗi nhớ quê hương đó đã hun đúc nên những tác phẩm lớn, vẫn còn giá trị mãi với người đọc Việt.

Cảnh Kỳ/Tiền Phong

  • Triều cường

    Triều cường

    Triều cường là một trong 4 giai đoạn biến đổi của hiện tượng thủy triều (nước lớn - triều cường - nước ròng - triều thấp), là lúc nước dâng lên đến điểm cao nhất của nó do sự thay đổi lực hấp dẫn từ mặt trăng (chủ yếu) và mặt trời tại một điểm bất kỳ trên bề mặt trái đất khi trái đất quay. Triều cường xảy ra khi mặt trăng, mặt trời và trái đất nằm thẳng hàng nhau, tức vào ngày 30-1 và 15-16 âm lịch hàng tháng.

  • Cần Thơ

    Cần Thơ
    • Diện tích: 1.439,2 km²
    • Dân số: 1.450.000 người
    • Phân chia hành chính: 5 quận, 4 huyện
    • Vùng: Tây Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 292
    • Biển số xe: 65

Đọc tiếp

Theo dấu chân Phật hoàng

Theo dấu chân Phật hoàng

3 giờ trước 09:01 11/9/2025 Xã hội Xã hội

0

Sau hai lần lãnh đạo quốc gia vượt qua hiểm họa Nguyên Mông, Trần Nhân Tông rời ngai vàng, lên Yên Tử, lấy hiệu Hương Vân Đại Đầu Đà và sáng lập Thiền phái Trúc Lâm.

