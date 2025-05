Bến đỗ mới gây bất ngờ của Ronaldo

Thông tin vừa được nhà báo kỳ cựu Jose Felix Diaz của Marca xác nhận, khiến giới mộ điệu bóng đá không khỏi bất ngờ. Hiện Ronaldo và Al-Nassr chưa lên tiếng về thông tin trên.

Sau một mùa giải trắng tay, nội bộ Al-Nassr rơi vào trạng thái hỗn loạn. Những mâu thuẫn âm ỉ giữa Ronaldo và ban lãnh đạo CLB dần lộ diện.

Theo các nguồn tin thân cận, việc gia hạn hợp đồng giữa hai bên gần như đổ vỡ, khi siêu sao người Bồ Đào Nha đưa ra hàng loạt yêu cầu về mặt chuyên môn - trong đó bao gồm thay đổi HLV trưởng và đại tu đội hình.

Trong bối cảnh đó, Al-Hilal nổi lên như điểm đến lý tưởng nhất. Không chỉ là thế lực số một của bóng đá Saudi Arabia hiện tại, Al-Hilal còn đang chuẩn bị lực lượng mạnh mẽ để chinh phục Club World Cup 2025 - giải đấu mà họ sẽ tham dự với tư cách đại diện châu Á.

Việc chiêu mộ Ronaldo - người từng 5 lần vô địch Champions League và là gương mặt biểu tượng toàn cầu - sẽ là cú hích hoàn hảo cho tham vọng của đội bóng áo xanh. Với nền tảng tài chính mạnh mẽ và lực lượng đồng đều, Al-Hilal được xem là CLB duy nhất đủ sức đáp ứng yêu cầu của CR7 lúc này.

Giờ đây, câu hỏi được cả thế giới đặt ra là: Liệu Ronaldo có khoác lên mình màu áo xanh của Al-Hilal tại Club World Cup sắp tới? Khi mà những rò rỉ từ truyền thông ngày càng dày đặc, bản hợp đồng "bom tấn" này chỉ còn chờ thời gian.

Nếu thương vụ trở thành hiện thực, đó không chỉ là bước ngoặt trong sự nghiệp của Ronaldo mà còn là lời tuyên bố mạnh mẽ từ bóng đá Saudi Arabia với phần còn lại của thế giới. Một lần nữa, Club World Cup sẽ có CR7 - và lần này, anh đến với sứ mệnh đưa Al-Hilal lên đỉnh vinh quang toàn cầu.

