Ronaldo kiếm nhiều tiền nhất thế giới

Trong năm 2024, tiền đạo 40 tuổi kiếm được 206,6 triệu bảng (tương đương 275 triệu USD ), cao hơn 11,2 triệu bảng so với năm trước đó. Đây là lần thứ ba liên tiếp và thứ năm trong sự nghiệp, siêu sao người Bồ Đào Nha đứng đầu danh sách VĐV có thu nhập cao nhất thế giới.

Từ khi gia nhập Al Nassr vào tháng 12/2022, Ronaldo nhận mức lương lên tới 177 triệu bảng mỗi năm. Ngoài ra, anh còn có nhiều nguồn thu nhập khác đến từ các hợp đồng tài trợ béo bở và lượng fan khổng lồ với gần 940 triệu người theo dõi trên mạng xã hội.

Mức thu nhập này chỉ bị vượt qua bởi tay đấm huyền thoại Floyd Mayweather, người từng kiếm tới 300 triệu USD (khoảng 225 triệu bảng) trong năm 2015 và 275 triệu USD (207 triệu bảng) vào năm 2018.

Ronaldo vượt mặt huyền thoại bóng rổ NBA - Steph Curry, người xếp thứ hai với thu nhập 117 triệu bảng ( 156 triệu USD ). Tay đấm quyền anh Tyson Fury xếp thứ ba với thu nhập 109 triệu bảng ( 146 triệu USD ) sau hai trận so găng với Oleksandr Usyk tại Riyadh. Dù tuyên bố giải nghệ lần thứ năm sau khi mất đai vô địch hạng nặng, Fury vẫn được nhiều người mong chờ trở lại sàn đấu. Trong khi đó, Usyk đứng thứ 11 trong danh sách với thu nhập 75,8 triệu bảng ( 101 triệu USD ).

Đối thủ của Ronaldo, Lionel Messi, xếp thứ năm với thu nhập 101,4 triệu bảng ( 135 triệu USD ), trong đó hơn một nửa đến từ các hợp đồng ngoài sân cỏ, bao gồm hợp đồng quảng bá du lịch Saudi Arabia. Karim Benzema, đang thi đấu cho Al-Ittihad tại Saudi Arabia, xếp thứ tám với thu nhập 78,2 triệu bảng ( 104 triệu USD ).

Bảng xếp hạng còn có sự góp mặt của những ngôi sao bóng rổ LeBron James, Kevin Durant, cầu thủ bóng bầu dục Dak Prescott, cùng các vận động viên bóng chày Juan Soto và Shohei Ohtani.

Trong khi đó, cầu thủ Premier League có thu nhập cao nhất - Erling Haaland - chỉ đứng thứ 34 với tổng thu nhập 46,5 triệu bảng ( 62 triệu USD ), trong đó 36 triệu bảng ( 48 triệu USD ) đến từ tiền lương tại Manchester City.

