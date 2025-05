Messi lên tiếng về màn cạnh tranh với Ronaldo

Trong cuộc phỏng vấn với ban tổ chức Quả bóng vàng hôm 17/5, Messi đã nói về những năm tháng cạnh tranh với Ronaldo: "Đó luôn là trận chiến. Về mặt chuyên môn, màn cạnh tranh này rất hấp dẫn. Chúng tôi đã thúc đẩy nhau để trở nên tốt hơn, vì cả hai đều tỏ ra quyết tâm cạnh tranh. Ronaldo luôn muốn giành chiến thắng mọi danh hiệu và tôi cũng vậy. Đó là một thời kỳ đẹp cho chúng tôi và cho những người yêu bóng đá".

Cuộc đối đầu giữa Messi và Ronaldo bắt đầu từ năm 2008, khi Ronaldo vượt qua Messi để giành danh hiệu Quả bóng vàng đầu tiên khi còn thi đấu cho Manchester United. Tuy nhiên, phải đến năm 2009, khi CR7 chuyển đến Real Madrid, cuộc cạnh tranh mới thực sự bùng nổ.

Trong giai đoạn từ 2009 đến 2018, hai siêu sao này thường xuyên chạm trán nhau trong các trận Siêu kinh điển. Ronaldo và Messi đã chia sẻ 13 danh hiệu Quả bóng vàng trong suốt 15 năm. Messi giành 4 danh hiệu liên tiếp từ 2009 đến 2012, trong khi Ronaldo cũng đáp trả với 4 lần thắng giải trong 5 năm, từ 2013 đến 2017.

"Cristiano luôn muốn đánh bại mọi người", Messi chia sẻ thêm. "Những gì chúng tôi đạt được trong suốt thời gian dài có giá trị lớn lao. Như người ta nói, lên đỉnh thì dễ, nhưng giữ vững vị trí đó mới khó".

Di sản của Ronaldo và Messi đều gây kinh ngạc. M10 đã ghi 672 bàn thắng tại La Liga cho Barcelona, giành 6 Chiếc giày vàng châu Âu và nắm giữ nhiều kỷ lục.

Trong khi đó, Ronaldo là cầu thủ ghi bàn hay nhất mọi thời đại tại Champions League (140 bàn) và đã 3 lần được vinh danh là Cầu thủ hay nhất châu Âu.

Năm 2024 đánh dấu một khoảnh khắc lịch sử, khi lần đầu tiên kể từ năm 2003, cả Messi và Ronaldo đều không có tên trong danh sách đề cử danh hiệu Quả bóng vàng.

