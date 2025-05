Haaland còn kém xa Ronaldo, Messi

Khi quả phạt đền được thổi, ánh mắt của 90.000 khán giả đổ dồn về phía chàng "Người khổng lồ Na Uy" - Erling Haaland trong trận chung kết FA Cup. Nhưng điều không ai ngờ tới đã xảy ra: anh lùi lại, nhường quả 11 mét quyết định cho Omar Marmoush. Và khi Henderson cản phá thành công cú sút, một câu hỏi lớn hiện ra: Liệu Haaland đã sẵn sàng để bước vào cái bóng của Messi và Ronaldo

Trong suốt gần hai thập kỷ qua, bóng đá thế giới chứng kiến sự thống trị của hai cá nhân xuất chúng: Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Họ không chỉ giành được mọi danh hiệu cao quý nhất mà còn định nghĩa lại giới hạn của con người trong môn thể thao vua. Nhưng điều khiến họ trở nên “bất tử” không chỉ là tài năng thiên bẩm hay sự siêng năng, mà còn là bản lĩnh tâm lý vượt trội.

Wayne Rooney - người từng đối đầu và sát cánh cùng cả hai siêu sao - đã chỉ ra một điểm chung không thể phủ nhận. Ronaldo và Messi luôn khát khao chịu trách nhiệm trong mọi tình huống quyết định.

Penalty? Đá phạt? Khoảnh khắc áp lực? Họ không chỉ không lùi bước mà còn tích cực đòi hỏi quyền được thực hiện. Đó không phải sự ích kỷ thông thường. Đó là sự ích kỷ của những người không bao giờ nghi ngờ khả năng của bản thân, là cái tôi chiến thắng đã ăn sâu vào DNA.

Giờ đây, khi cả thế giới dồn mọi kỳ vọng vào Haaland như người kế vị hai huyền thoại, quyết định từ chối quả penalty tại trận chung kết FA Cup trở thành mốc đánh dấu quan trọng. Điều này không chỉ phản ánh tâm lý của một cầu thủ trẻ đang trở lại sau chấn thương, mà còn cho thấy ranh giới tâm lý mỏng manh giữa những cá nhân xuất sắc và những huyền thoại bất diệt.

Không ai có thể phủ nhận tài năng của Erling Haaland. 120 bàn thắng chỉ sau 140 trận cho Manchester City trên tất cả đấu trường. Những cú hat-trick liên tiếp. Khả năng săn bàn đỉnh cao cùng thể hình và tốc độ vượt trội. Nhưng với những ngôi sao như Messi và Ronaldo, số liệu thống kê chỉ kể một nửa câu chuyện.

Nửa còn lại nằm trong khả năng “gánh team”, sự bản lĩnh trong những khoảnh khắc áp lực và niềm khát khao không ngừng nghỉ. Trong suốt sự nghiệp của mình, Messi và Ronaldo chưa từng né tránh trách nhiệm. Ngược lại, họ tìm kiếm những khoảnh khắc ấy như cách để khẳng định vị thế.

Khi Ronaldo đứng trước quả phạt đền quyết định tại Champions League 2016, không ai trong số 11 cầu thủ Real Madrid dám đòi quyền thực hiện. Khi Messi nhận trọng trách sút penalty trong trận chung kết World Cup 2022, không ai trong đội hình Argentina dám nghi ngờ quyết định này. Đó là điểm khác biệt lớn nhất giữa họ và phần còn lại của thế giới bóng đá.

Pep Guardiola, với tư cách là nhà cầm quân tài ba, hiểu rõ tâm lý cầu thủ hơn ai hết. Ông thừa nhận rằng quyết định thực hiện phạt đền thường được các cầu thủ tự thỏa thuận trên sân, dựa vào cảm giác và sự tự tin tại thời điểm đó.

Nhưng đằng sau những lời nói ấy là thực tế phũ phàng. Chiến lược gia người Tây Ban Nha hẳn đã không hài lòng khi chứng kiến tiền đạo chủ lực của mình lùi bước trong khoảnh khắc quan trọng nhất.

Guardiola đã làm việc với cả Messi lẫn những siêu sao khác tại Barcelona và Bayern Munich. Ông hiểu rằng bản lĩnh tâm lý là điều không thể dạy được qua các buổi tập. Nó được tôi luyện qua thời gian, qua những thất bại và thành công, và đặc biệt là qua những khoảnh khắc áp lực lớn nhất.

Quyết định nhường penalty của Haaland không chỉ ảnh hưởng đến trận đấu mà còn để lại dấu hỏi về sự trưởng thành tâm lý. Liệu cựu sao Dortmund có sẵn sàng gánh vác trách nhiệm trong những thời khắc quyết định? Hay vẫn cần thêm thời gian để trưởng thành?

Ở chiều ngược lại, thủ môn Dean Henderson của Crystal Palace là minh chứng cho sức mạnh của sự tự tin. Với kinh nghiệm từng cản phá thành công quả penalty tại chính Wembley, anh bước vào tình huống ấy với tâm thế của người chiến thắng.

Henderson nghiên cứu kỹ đối thủ, đoán đúng hướng sút của Marmoush và cản phá xuất sắc. Không có sự do dự, không có nỗi sợ hãi. Chỉ có sự tự tin tuyệt đối vào khả năng của bản thân. Đó chính là tâm lý của những nhà vô địch - điều mà Haaland đang cần học hỏi.

Thủ môn này, dù không được đánh giá cao như Haaland hay sở hữu danh tiếng tương tự, lại thể hiện bản lĩnh vượt trội trong khoảnh khắc quan trọng. Bài học ở đây rất rõ ràng: trong bóng đá đỉnh cao, tài năng là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Bản lĩnh tâm lý mới là yếu tố quyết định.

Câu chuyện của Haaland tại Wembley không phải là dấu chấm hết cho sự nghiệp rực rỡ của anh. Ngược lại, đây có thể là bài học quý giá để tiền đạo Na Uy trưởng thành hơn trên con đường chinh phục đỉnh cao.

Ở tuổi 24, Haaland vẫn còn nhiều thời gian để phát triển không chỉ về kỹ thuật mà còn về mặt tâm lý. Nhưng điều anh cần hiểu là: để bước vào hàng ngũ những huyền thoại như Messi và Ronaldo, bản thân phải nuôi dưỡng trong mình khát khao chiến thắng mãnh liệt và sự tự tin tuyệt đối vào bản thân.

Bóng đá không chỉ là cuộc chiến của đôi chân và chiến thuật. Đó còn là trận đấu của tinh thần và bản lĩnh. Những khoảnh khắc quyết định như quả penalty tại Wembley là thử thách để phân định giữa người xuất sắc và kẻ vĩ đại.

Liệu Haaland có biến khoảnh khắc thất bại này thành động lực để vươn lên? Hay anh sẽ mãi dừng lại ở vị trí một cầu thủ tài năng nhưng chưa đủ bản lĩnh để bước vào huyền thoại? Câu trả lời sẽ được hé lộ trong những mùa giải tới, khi Manchester City tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới.

Nhưng có một điều chắc chắn: để trở thành "thợ săn" lạnh lùng như Messi và Ronaldo, Haaland cần phải học cách khao khát những khoảnh khắc áp lực nhất. Bởi chỉ trong những khoảnh khắc ấy, huyền thoại mới được sinh ra.

