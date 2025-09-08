Bến đỗ bất ngờ mở ra với Dele Alli

Sau một năm đầy biến động, thậm chí từng nghĩ đến việc giải nghệ, Dele Alli bất ngờ được hai đội bóng Anh liên hệ.

Alli có thể tái xuất tại Anh.

Từng là ngôi sao sáng của Tottenham và đội tuyển Anh, sự nghiệp của Alli những năm qua trượt dốc không phanh vì chấn thương, sự thiếu ổn định cũng như những vấn đề ngoài sân cỏ. Giờ đây, khi trở thành cầu thủ tự do, tương lai của anh lại mở ra hai hướng đi quan trọng.

Theo Daily Mail, Wolves quan tâm đến Alli. CLB này đứng cuối bảng xếp hạng và cần bổ sung kinh nghiệm cũng như sự sáng tạo ở hàng tiền vệ để phục vụ cuộc chiến trụ hạng. Sự xuất hiện của Alli, nếu đạt thể trạng tốt, có thể mang lại những khoảnh khắc bùng nổ, đồng thời tạo nên sức bật tinh thần cho cả tập thể.

Trong khi đó, Ipswich Town, đội bóng vừa rớt xuống Championship, cũng bày tỏ mong muốn sở hữu tiền vệ 29 tuổi. Khác với Wolves, Ipswich sẵn sàng trao cho Alli vai trò trụ cột, dẫn dắt dự án trở lại Premier League. Với kinh nghiệm chinh chiến ở giải đấu cao nhất xứ sở sương mù, Alli có thể trở thành mắt xích quan trọng trong kế hoạch tái thiết của đội bóng này.

Việc Alli là cầu thủ tự do khiến các cuộc đàm phán trở nên dễ dàng hơn, bởi Wolves, Ipswich không cần phí chuyển nhượng và có thể tự tin đưa ra đề nghị phù hợp. Quan trọng hơn, đây là cơ hội để Alli tìm lại sự tự tin và động lực đã mất sau quãng thời gian chịu áp lực.