Beckham gay gắt với MU

Sau khi khép lại Premier League mùa giải 2024/25 với vị trí thứ 15, MU nhanh chóng lên đường cho chuyến du đấu hè. Dù giành chiến thắng 3-1 trước tuyển Hong Kong (Trung Quốc), "Quỷ đỏ" lại khởi đầu rất tệ với trận thua 0-1 trước ASEAN All-Stars trước đó tại Malaysia.

CĐV phản ứng mạnh mẽ, thậm chí la ó đội bóng khi họ rời sân. Thế nhưng đó chưa phải điều tồi tệ nhất. Sao trẻ Alejandro Garnacho bị tố có hành vi xô đẩy một CĐV, còn Amad Diallo thì gây tranh cãi khi bị chụp lại hình ảnh giơ ngón tay giữa về phía người hâm mộ.

David Beckham chia sẻ với CBS Sports: "Đây là thời điểm khó khăn. Tôi không muốn chứng kiến những điều như vậy xảy ra ở CLB. Trên sân là điều quan trọng nhất, nhưng thành thật mà nói tôi thấy rất nhiều việc không ổn theo cách nhìn của một người hâm mộ và người yêu MU".

"Chơi cho MU là phải biết đại diện cho chiếc huy hiệu trên ngực. Tôi từng chơi trong một đội bóng rất biết cách cư xử và hiểu rõ ý nghĩa của chiếc áo này. Dù đi đâu, châu Âu hay châu Á, chúng tôi đều tôn trọng người hâm mộ. Họ đến xem, bỏ tiền ra và mong muốn được chụp hình, xin chữ ký. Đó là điều bạn phải trân trọng", Beckham chia sẻ thêm.

Rõ ràng MU đang sa sút về mặt hình ảnh và tinh thần, qua đó phải nhanh chóng sửa sai để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. Kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay hứa hẹn đầy biến động với nhiều sự ra đi của các cầu thủ có phong độ kém.

