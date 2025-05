Antony trở lại MU

"Ngày hôm nay, một trong những chương đẹp nhất trong cuộc đời tôi khép lại", Antony viết trên trang cá nhân. "Có một ngày, mọi thứ sụp đổ. Từ thiên đường đến địa ngục. Đó cũng là lúc bóng đá mang đến cho tôi một điều khác biệt. Là các bạn, những người khiến tôi cảm nhận được điều gì đó thật đặc biệt. Như được trở về nhà. Bên các bạn, tôi lại mỉm cười".

Kể từ khi cập bến Betis vào tháng 1/2025, Antony đóng góp trực tiếp vào 14 bàn thắng cho đội bóng này. Anh giúp CLB xếp thứ 6 ở La Liga cùng tấm vé dự Europa League mùa tới. Khá tiếc cho Antony khi Betis thất bại trước Chelsea ở chung kết Conference League.

Chân sút người Brazil trở lại Old Trafford nhưng tương lai với MU vẫn là dấu hỏi. Đại diện La Liga rất muốn giữ chân Antony nhưng không đủ khả năng chi trả mức giá 40 triệu bảng mà "Quỷ đỏ" yêu cầu.

Theo truyền thông Anh, tân HLV Erik ten Hag đề xuất với ban lãnh đạo Bayer Leverkusen chiêu mộ hai học trò cũ Antony trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay. Phong độ ấn tượng tại Tây Ban Nha khiến nhiều người tin rằng Antony có thể chơi tốt trong màu áo Leverkusen.

Nếu Florian Wirtz rời đi thành công với giá chuyển nhượng hơn 150 triệu euro, ban lãnh đạo Leverkusen sẽ cấp ngân sách lớn cho HLV người Hà Lan để mua sắm theo ý muốn. Trong trường hợp đó, Leverkusen có thể dễ dàng chiêu mộ Antony.

Ngược lại, động thái rao bán Antony nằm trong cuộc thanh lọc đội hình quy mô lớn mà MU dự kiến thực hiện trong hè 2025, nhằm tạo nguồn ngân sách cho các mục tiêu chuyển nhượng mới. Antony từng tiêu tốn của MU gần 100 triệu euro.

