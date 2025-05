Antony mất kiểm soát

Tình huống diễn ra ở những phút cuối khi Chelsea đang dẫn Real Betis với tỷ số 4-1. Tại Stadion Miejski, Antony ban đầu có động thái giúp Enzo Fernandez khi thấy tiền vệ của Chelsea ngã xuống sân sau một pha va chạm.

Tuy nhiên, chân sút người Brazil sau đó lại cúi xuống và dùng đầu chạm vào tiền vệ người Argentina. Trọng tài lập tức rút thẻ vàng cảnh cáo tiền đạo 25 tuổi, nhưng VAR không can thiệp để xem lại pha bóng.

Hành động của Antony làm bùng lên tranh cãi trên mạng xã hội. Người hâm mộ tỏ ra bất bình khi Antony chỉ nhận thẻ vàng dù hành động được xem là có phần khiêu khích và đáng bị thẻ đỏ. Nhiều ý kiến cho rằng cầu thủ này lẽ ra phải bị truất quyền thi đấu.

Trước Chelsea, Antony có màn trình diễn dưới sức. Anh tỏ ra lạc lõng, không thể tạo ra cơ hội hay phối hợp ăn ý với đồng đội. Khi Chelsea gia tăng áp lực, cựu sao Ajax bế tắc và không còn những pha xử lý thanh thoát. Những gì Antony thể hiện làm liên tưởng tới thời gian khó khăn tại MU.

Tháng 1/2025, Antony được Manchester United cho Real Betis mượn do phong độ không ổn định tại Old Trafford. Tại La Liga, anh phần nào tìm lại cảm hứng chơi bóng khi ghi 9 bàn và kiến tạo 5 lần trên mọi đấu trường.

Dù vậy, Chelsea chơi hay hơn trước Real Betis. "The Blues" để lại màn trình diễn ấn tượng ở hiệp hai với 4 bàn thắng nhờ công của Fernandez, Jackson, Sancho và Caicedo, qua đó giành chiến thắng thuyết phục 4-1.

Antony khả năng sẽ trở lại MU sau khi hết hợp đồng cho mượn tại Betis. "Quỷ đỏ" chấp nhận bán đứt Antony với giá 40 triệu bảng, con số nằm ngoài khả năng chi trả của Betis.

