Bebe Rexha khóc vì bị cấm lên máy bay

Ca sĩ Bebe Rexha bức xúc chia sẻ việc bị một nhân viên an ninh sân bay đe dọa và cấm lên máy bay vì cô nói tiếng Albania, Page Six đưa tin.

Theo Page Six, Bebe Rexha vừa khóc vừa chia sẻ trên trang cá nhân: "Tôi đã bị đe dọa. Tôi nghĩ nhân viên an ninh là người Albania nên đã tới nói chuyện với anh ta bằng tiếng Albania để hỏi nơi lấy vé. Và bây giờ anh ta cấm tôi lên chuyến bay".

Nữ ca sĩ 34 tuổi tiết lộ thêm: “Tôi tin rằng đây là thù ghét, chỉ vì tôi là người Albania. Anh ta sau đó tiếp tục ngược đãi tâm lý tôi để khiến tôi cảm thấy rằng anh ta mới là người quyền lực hơn. Không có ai ở đó đứng ra can thiệp và nói lời nào giúp tôi cả. Anh ta không cho tôi biết tên nhưng tôi phát hiện ra anh ta làm việc cho ATSG, một công ty dịch vụ kiểm soát tài liệu được Lufthansa thuê”.

Dưới phần bình luận, nhiều người lo lắng cho Bebe Rexha và tỏ ra phẫn nộ vì hành vi của nhân viên an ninh sân bay. “Thật không thể tin nổi chuyện này lại xảy ra”, “Hy vọng cô ấy về được tới nhà an toàn”... là một số bình luận của khán giả. Nhiều ý kiến còn yêu cầu điều tra nhân viên an ninh đã đe dọa và cấm bay Bebe Rexha.

Bebe Rexha khóc khi chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: @beberexha.

Theo TMZ, một đại diện của Lufthansa cho biết hãng đang liên hệ với Bebe Rexha để có thể biết rõ toàn bộ câu chuyện. Hãng hàng không nói sẽ điều tra kỹ lưỡng, không dung thứ cho bất kỳ hành vi phân biệt đối xử nào.

Bebe Rexha tên thật là Bleta Rexha, sinh năm 1989 tại Brooklyn, New York. Cha mẹ cô đều là người Albania. Sau khi ký hợp đồng với Warner Records vào năm 2013, Rexha được công chúng biết đến với tư cách là một nhạc sĩ, góp mặt trong đĩa đơn The Monster của Eminem. Sự nghiệp của cô nàng sau đó có những bước phát triển lớn khi kết kợp với nhiều nghệ sĩ đình đám như Shinee, Selena Gomez và Nick Jonas, Lil Wayne hay Nicki Minaj...

Album phòng thu đầu tay của cô, Expectations (2018), đạt vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng Billboard 200 tại Mỹ, mang về hai đề cử Nghệ sĩ mới xuất sắc và Trình diễn song ca/nhóm nhạc đồng quê xuất sắc tại Lễ trao giải Grammy lần thứ 61. Năm 2023, ca khúc I'm Good (Blue) trong album thứ ba của Rexha đạt vị trí thứ tư trên Billboard Hot 100 và đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc tại 22 quốc gia.

Ca sĩ Bebe Rexha. Ảnh: FilmMagic.

Song cách đây ít tuần, nữ ca sĩ/nhạc sĩ gây sốc khi tiết lộ cảm thấy suy sụp vì những bí mật xấu xí của ngành công nghiệp âm nhạc. “Tôi rất thất vọng và đã im lặng trong một thời gian dài”, Rexha viết trên mạng xã hội. Cô cho rằng mọi thứ cần phải thay đổi trước khi cô vạch trần sự thật - điều có thể sẽ "làm sụp đổ một phần lớn" của ngành công nghiệp âm nhạc.