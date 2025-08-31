Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ven đường ở An Giang

  • Chủ nhật, 31/8/2025 14:30 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn vừa bị bỏ rơi ven đường ở An Giang. Chính quyền địa phương đang phát thông báo khẩn tìm thân nhân của bé.

Ngày 31/8, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Hòa (tỉnh An Giang) cho biết, địa phương đang thông báo tìm thân nhân của một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại ấp Cạn Vàm.

Trước đó, trưa 29/8, người dân ấp Cạn Vàm phát hiện một bé trai vừa mới sinh, còn nguyên dây rốn, được quấn trong chiếc áo khoác màu xám nâu và đặt ven đường, cách cầu Thạnh Yên (trên đường tỉnh 966) khoảng 400 m. Bé nặng 3 kg, sức khỏe ổn định.

Be trai anh 1

Một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại ấp Cạn Vàm, xã Vĩnh Hòa.

UBND xã Vĩnh Hòa thông báo, ai là thân nhân hoặc biết thông tin về bé sơ sinh xin liên hệ Công an xã, UBND xã để hỗ trợ việc tìm kiếm.

Trong vòng 7 ngày, nếu không có thông tin về cha mẹ ruột, UBND xã Vĩnh Hòa sẽ làm thủ tục thông báo để bà Q.T.K.T. - người đang tạm thời nuôi dưỡng bé tiến hành đăng ký khai sinh theo quy định.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Hai bé sơ sinh đặt trong lồng bàn bị bỏ rơi trước cổng chùa

Khoảng 5h47 ngày 20/8, người dân phát hiện hai bé sơ sinh đặt trong lồng bàn bị bỏ rơi trước cổng chùa, bên cạnh có một số vật dụng sinh hoạt.

21:00 20/8/2025

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng giấy ven đường

Một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ trong thùng giấy ven đường được người dân phát hiện và trình báo cơ quan chức năng.

10:05 12/8/2025

Bé gái bị bỏ lại trước cổng trung tâm bảo trợ xã hội kèm thư tay

Một bé gái khoảng 3 tuổi khuyết tật bẩm sinh, bị bỏ rơi trước cổng Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lâm Đồng sáng 8/8, kèm theo mảnh giấy tay.

21:20 8/8/2025

https://tienphong.vn/be-trai-so-sinh-bi-bo-roi-ven-duong-o-an-giang-post1774427.tpo

Nhật Huy/Tiền Phong

Bé trai An Giang bị bỏ rơi An Giang tìm thân nhân

  • An Giang

    An Giang
    • Diện tích: 3.536,7 km²
    • Dân số: 2.155.300
    • Phân chia hành chính: 1 thị xã, 8 huyện
    • Vùng: Tây Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 296
    • Biển số xe: 67

Đọc tiếp

Thu tuong lam viec voi cac Tap doan hang dau cua Trung Quoc hinh anh

Thủ tướng làm việc với các Tập đoàn hàng đầu của Trung Quốc

1 giờ trước 15:00 31/8/2025 Xã hội Xã hội

0

Theo đặc phái viên TTXVN, trong chương trình dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO)và làm việc tại Trung Quốc, sáng 31/8, tại thành phố Thiên Tân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với các tập đoàn trong lĩnh vực năng lượng, hạ tầng, sản xuất xe điện, ngân hàng hàng đầu của Trung Quốc.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý