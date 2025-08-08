Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bé gái bị bỏ lại trước cổng trung tâm bảo trợ xã hội kèm thư tay

  • Thứ sáu, 8/8/2025 21:20 (GMT+7)
  • 39 phút trước

Một bé gái khoảng 3 tuổi khuyết tật bẩm sinh, bị bỏ rơi trước cổng Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lâm Đồng sáng 8/8, kèm theo mảnh giấy tay.

Khoảng 10h ngày 8/8, lực lượng chức năng phát hiện một bé gái bị bỏ rơi trước cổng Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lâm Đồng (phường Lâm Viên - Đà Lạt). Bên cạnh là giỏ đồ và một mảnh giấy viết tay.

Bo be gai khuyet tat anh 1

Bé gái khoảng 3 tuổi bị khuyết tật bẩm sinh.

Ngay sau đó, cháu bé được đưa vào trung tâm để chăm sóc, theo dõi sức khỏe. Theo ghi nhận ban đầu, cháu mặc áo thun hồng nhạt in hình thỏ, quần hồng đậm. Trong giỏ có sẵn bình sữa, chai nước suối, gói sữa và vài chiếc tã giấy.

Cùng với đó là bức thư tay viết: "Con nhờ các cô các cậu giữ cháu dùm vì con đông, bé bị bệnh khuyết tật bẩm sinh từ trong bụng mẹ. Tên cháu là Minh Thủy. Ngày 8 tháng 8 năm 2025". Ngoài tờ giấy, không có bất kỳ giấy tờ tùy thân hay thông tin nào liên quan đến thân nhân cháu bé.

Bo be gai khuyet tat anh 2

Tờ giấy được đặt bên cạnh bé gái.

Lãnh đạo phường UBND phường Lâm Viên - Đà Lạt cho biết đã phát đi thông báo, đề nghị người dân nếu biết thông tin về cha, mẹ đẻ của bé Minh Thủy thì báo về trụ sở phường để kịp thời giải quyết theo quy định pháp luật.

Đồng thời, chính quyền địa phương phối hợp với trung tâm bảo trợ xã hội tiến hành các thủ tục cần thiết để đảm bảo việc chăm sóc, bảo vệ quyền lợi của cháu bé trong thời gian chờ xác minh nhân thân.

  • Lâm Đồng

    Lâm Đồng
    • Diện tích: 9.773,5 km²
    • Dân số: 1.246.200
    • Phân chia hành chính: 2 thành phố, 10 huyện
    • Vùng: Tây Nguyên
    • Mã điện thoại: 263
    • Biển số xe: 49

