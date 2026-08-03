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Xã hội

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng trung tâm y tế

  • Thứ hai, 3/8/2026 09:28 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Người dân phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng Trung tâm Y tế Hương Trà (phường Hương Trà, TP Huế). Chính quyền địa phương đang thông báo tìm thân nhân của cháu bé.

Ngày 2/8, thông tin từ UBND phường Hương Trà (TP Huế) cho biết, vừa phát đi thông báo tìm cha, mẹ đẻ hoặc người thân của một bé trai sơ sinh.

Theo thông tin từ UBND phường Hương Trà, trước đó người dân phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ lại tại khu vực cổng số 1 của Trung tâm Y tế Hương Trà.

Cháu bé có giới tính nam, cân nặng khoảng 3 kg, khoảng một ngày tuổi. Bé được quấn trong khăn màu trắng và đặt trong một chiếc giỏ màu đỏ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường Hương Trà đã lập hồ sơ theo quy định và tạm thời bàn giao cháu bé cho Trung tâm Y tế Hương Trà chăm sóc, nuôi dưỡng.

Chính quyền địa phương thực hiện niêm yết công khai thông tin trẻ em bị bỏ rơi đến hết ngày 6/8.

Thời gian này, nếu cha, mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé có nguyện vọng nhận lại trẻ, thì cần mang theo giấy tờ tùy thân đến UBND phường Hương Trà, để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

Sau thời hạn niêm yết, nếu không có người đến nhận, UBND phường Hương Trà sẽ phối hợp các cơ quan chức năng thực hiện đăng ký khai sinh và các thủ tục pháp lý liên quan nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cho cháu bé theo quy định.

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https://tienphong.vn/be-trai-so-sinh-bi-bo-roi-truoc-cong-trung-tam-y-te-o-hue-post1864676.tpo

Ngọc Văn/Tiền Phong

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