Bé trai nhiễm HP nôn ra máu, đi tiêu phân đen sau khi ăn mì cay

Bé trai 9 tuổi nhập viện trong tình trạng xuất huyết tiêu hóa nặng, loét tá tràng sau khi ăn mỳ cay. Các bác sĩ phải phẫu thuật khẩn để cứu sống trẻ.

Hiện bệnh nhi đã được chuyển sang khoa điều trị thường để tiếp tục theo dõi và chăm sóc. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai vừa điều trị thành công trường hợp bệnh nhi bị xuất huyết tiêu hóa trên mức độ rất nặng do loét tá tràng, trong tình trạng nguy kịch, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Bệnh nhi S.B. (9 tuổi) nhập viện với các triệu chứng đau bụng, nôn ra máu tươi, đi cầu phân đen, kèm nổi mề đay sau khi ăn mỳ cay. Dù được điều trị tích cực ngay từ đầu, tình trạng xuất huyết không cải thiện.

Sau đó, trẻ đột ngột nôn ra máu tươi và đi cầu ra máu tươi ồ ạt, nhanh chóng rơi vào hôn mê, sốc mất máu nặng. Đáng chú ý, các bác sĩ không bắt được mạch, không đo được huyết áp của bệnh nhi. Nguy cơ tử vong được đánh giá ở mức rất cao.

Trước tình huống khẩn cấp, ê-kíp trực đã khẩn trương hội chẩn lãnh đạo bệnh viện và phối hợp đa chuyên khoa để tiến hành hồi sức toàn diện. Trong quá trình cấp cứu, bệnh nhi được truyền tổng cộng 25 đơn vị máu và chế phẩm máu, cùng khoảng 6 lít dịch tinh thể và cao phân tử.

Nội soi dạ dày - tá tràng bé ghi nhận ổ loét tá tràng đang chảy máu nhiều. Do can thiệp cầm máu qua nội soi không hiệu quả, các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật mở bụng cấp cứu và cầm máu thành công, kịp thời cứu sống bệnh nhi. Hiện bệnh nhi đã được chuyển sang khoa điều trị thường để tiếp tục theo dõi và chăm sóc.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt lưu ý phòng ngừa viêm loét dạ dày - tá tràng ở trẻ em. Trẻ cần được ăn uống điều độ, đúng giờ, hạn chế thức ăn cay nóng, nhiều dầu mỡ, đồ ăn nhanh, bánh kẹo và nước uống có gas. Việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, tránh để trẻ căng thẳng kéo dài cũng rất quan trọng.

Bên cạnh đó, phụ huynh cần phòng ngừa lây nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori bằng cách không dùng chung ly, cốc, dụng cụ ăn uống; không uống chung nước; đồng thời tầm soát khi trẻ có triệu chứng nghi ngờ, đặc biệt nếu trong gia đình có người nhiễm. Trẻ tuyệt đối không được tự ý dùng thuốc, nhất là kháng sinh hoặc các thuốc giảm đau, kháng viêm không steroid, nếu không có chỉ định của bác sĩ.

Khi trẻ có các dấu hiệu như đau bụng kéo dài, biếng ăn, rối loạn tiêu hóa hoặc biểu hiện bất thường khác, phụ huynh cần sớm đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, xác định nguyên nhân và điều trị kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.