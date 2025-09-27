Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Bé trai 9 tuổi tử vong trong đám cháy

  • Thứ bảy, 27/9/2025 10:11 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ngọn lửa bùng lên lúc nửa đêm trong căn nhà cấp 4 ở xã Phú Mỹ, tỉnh Cà Mau. Những người trong nhà kịp chạy thoát, tuy nhiên bé trai 9 tuổi bị kẹt lại tử vong.

Ngày 27/9, UBND xã Phú Mỹ (tỉnh Cà Mau) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy nhà dân làm một bé trai tử vong.

Be 9 tuoi tu vong anh 1

Hiện trường vụ cháy.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 0h30 cùng ngày, tại căn nhà cấp 4 của anh Trần Trung Hiếu (35 tuổi, ngụ xã Phú Mỹ). Khi xảy ra vụ cháy, trong nhà có vợ chồng anh Hiếu và hai con nhỏ.

Lực lượng công an xã Phú Mỹ cùng người dân đã hỗ trợ dập lửa và cứu người ra ngoài.

Khoảng 20 phút sau khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng phát hiện bé T.B.P. (9 tuổi, con trai anh Hiếu) đã tử vong trong phòng ngủ.

Đám cháy thiêu rụi căn nhà cấp 4 của gia đình anh Hiếu, nhiều tài sản hư hỏng nặng.

Tài xế xe bồn nghi đột tử, mất kiểm soát lái gây tai nạn ở TP.HCM

Sau vụ tai nạn, người dân đến kiểm tra và phát hiện tài xế xe bồn tử vong tại chỗ. Nguyên nhân ban đầu nghi do tài xế xe bồn đột tử khi đang lái xe.

11:26 25/9/2025

Va chạm xe bồn, hai phụ nữ tử vong

Khi băng qua đường sắt, xe bồn bất ngờ va chạm với xe máy khiến hai người phụ nữ tử vong.

15:00 24/9/2025

Nam sinh tử vong gần cổng trường sau va chạm với xe tải

Sáng 24/9, nam sinh đi xe đạp trên đường gần cổng Trường THCS Gia Thụy (Bồ Đề, Hà Nội) xảy ra va chạm với xe tải, dẫn đến tử vong tại chỗ.

13:00 24/9/2025

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://tienphong.vn/be-trai-9-tuoi-tu-vong-trong-dam-chay-post1781648.tpo

Tân Lộc/Tiền Phong

Bé 9 tuổi tử vong Cà Mau Bé trai tử vong Tử vong đám cháy 9 tuổi tử vong Cháy Cà Mau Phú Mỹ Cà Mau

  • Cà Mau

    Cà Mau
    • Diện tích: 5.294,9 km²
    • Dân số: 1.219.900
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố và 8 huyện
    • Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long
    • Mã điện thoại: 290
    • Biển số xe: 69

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý