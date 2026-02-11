Bé trai 8 tháng tuổi phải mổ sọ não vì cú ngã từ xe tròn

Bé trai 8 tháng tuổi ở Uông Bí (Quảng Ninh) phải phẫu thuật mở sọ cấp cứu do tụ máu não sau cú ngã khi đang tập đi bằng xe tròn tại nhà.

Xe tập đi giúp trẻ dễ di chuyển hơn nhưng làm tăng nguy cơ té ngã. Ảnh: Findhealthclinics.

Theo thông tin từ gia đình, một ngày trước khi nhập viện, trong lúc ngồi xe tròn, bé không may bị ngã, đầu đập mạnh xuống nền đất cứng. Sau tai nạn, trẻ quấy khóc nhiều nhưng chưa ghi nhận biểu hiện bất thường rõ rệt nên gia đình tiếp tục theo dõi tại nhà.

Tuy nhiên, chỉ ít giờ sau, bé xuất hiện các dấu hiệu bất thường như li bì, bỏ bú. Nhận thấy tình trạng diễn tiến xấu, gia đình lập tức đưa trẻ đến Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí cấp cứu.

Tại đây, qua thăm khám lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định bệnh nhi bị tụ máu não nặng, gây chèn ép nhu mô não, đe dọa trực tiếp tính mạng. Trường hợp được đánh giá nguy kịch, cần can thiệp ngoại khoa khẩn cấp.

Sau hội chẩn liên khoa giữa khoa Ngoại thần kinh, khoa Nhi và khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức, ê-kíp quyết định tiến hành mổ cấp cứu. Các bác sĩ thực hiện mở sọ não để lấy khối máu tụ, giải phóng áp lực nội sọ, hạn chế tổn thương não tiến triển.

Bệnh nhi được xuất viện sau khi điều trị tích cực. Ảnh: BVCC.

Ca phẫu thuật diễn ra khẩn trương. Khối máu tụ được lấy ra an toàn, tình trạng huyết động của trẻ ổn định. Sau mổ, bệnh nhi được theo dõi sát tại phòng hồi sức của Khoa Nhi. Hiện trẻ đã tỉnh táo, chơi ngoan và ăn uống tốt.

Theo các bác sĩ, tai nạn ngã xe tròn ở trẻ nhỏ tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đặc biệt là chấn thương sọ não. Không ít trường hợp ban đầu trẻ chỉ quấy khóc hoặc không có biểu hiện rõ ràng, nhưng tổn thương bên trong não có thể diễn tiến âm thầm và trở nặng sau vài giờ đến vài ngày.

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần thận trọng khi cho trẻ sử dụng xe tròn. Khi trẻ bị ngã, va đập vùng đầu, dù biểu hiện ban đầu có vẻ nhẹ, gia đình vẫn cần theo dõi sát. Nếu xuất hiện các dấu hiệu như nôn ói, li bì, bỏ bú, co giật hoặc quấy khóc bất thường, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.