Bé trai 5 tuổi tử vong dưới bể nước trường mầm non

Bé trai 5 tuổi ở Hà Tĩnh được phát hiện tử vong trong bể chứa nước của trường mầm non. Công an sở tại đang điều tra làm rõ vụ việc.

Bể chứa nước của trường mầm non, nơi bé trai 5 tuổi tử vong.

Chiều 25/4, ông Nguyễn Văn Tiến, Chủ tịch UBND xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ trẻ 5 tuổi rơi xuống bể nước của trường mầm non tử vong.

Nạn nhân là cháu P.B.D. (5 tuổi, trú thôn Quyết Tâm, xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên).

Theo lãnh đạo địa phương, khoảng 9h30 cùng ngày, các cô giáo Trường Mầm non Cẩm Trung phát hiện cháu D. tử vong trong bể chứa nước nấu ăn của nhà trường nên trình báo lực lượng chức năng.

Công an sở tại phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp cận hiện trường, khám nghiệm tử thi. Bước đầu xác định, bé trai tử vong do đuối nước.

“Khu bể chứa nước ăn của trường mầm non được đặt ngầm, bể rộng nhưng miệng nhỏ. Phần miệng bể nước chỉ nhô lên mặt đất khoảng 50 cm. Thông thường bể chứa nước ăn được khóa cẩn thận, nhưng sáng nay, bảo vệ mở khóa để bơm nước, chưa kịp khóa nắp bể thì xảy ra sự việc. Cháu bé gặp nạn được đánh giá khá hiếu động, nạn nhân cũng có hồ sơ nhận hỗ trợ vì bị chứng rối loạn phổ tự kỷ. Sự việc xảy ra là điều đáng tiếc”, ông Tiến thông tin.

Vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ. Thi thể nạn nhân cũng được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.