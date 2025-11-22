Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bé trai 14 tuổi mất tích, nghi bị dụ dỗ sang nước ngoài

  • Thứ bảy, 22/11/2025 06:43 (GMT+7)
  • 14 giờ trước

Công an tỉnh Tuyên Quang phát thông báo tìm cháu Nguyễn Khánh An (14 tuổi, ở phường Minh Xuân) mất tích từ tháng 5, nghi bị dụ dỗ sang nước ngoài.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang đang tích cực xác minh, tìm cháu Nguyễn Khánh An (SN 2011, trú tại Tổ dân phố Phan Thiết 1, phường Minh Xuân). Cháu Nguyễn Khánh An được xác định mất tích từ chiều 6/5.

Be trai mat tich anh 1

Cháu Nguyễn Khánh An. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang.

Ngày 12/11, ông Nguyễn Hữu Khánh, bố đẻ của cháu An đến cơ quan công an trình báo, gia đình nghi ngờ cháu đã bị dụ dỗ để đưa ra nước ngoài. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan.

Công an tỉnh Tuyên Quang kêu gọi người dân nếu có thông tin về cháu An hoặc phát hiện cháu ở bất cứ đâu liên hệ ngay với Phòng Cảnh sát hình sự tại Khối Cơ quan Cảnh sát điều tra, Tổ dân phố Phan Thiết 3, phường Minh Xuân.

Ngoài ra, người dân cũng có thể liên hệ trực tiếp với Thiếu tá Trần Duy Khánh, Đội trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, qua số điện thoại 0858.828.989 để phối hợp cung cấp thông tin.

Hôm 4/11, Công an tỉnh Nghệ An đã tìm thấy Nguyễn Thị Ngọc M. (SN 2007, học sinh lớp 12, trú tại phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An) sau nhiều ngày mất tích.

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 31/10, sau khi tan học, M. đến siêu thị Big C Vinh chơi, sau đó không trở về nhà. Gia đình đã nhiều lần liên hệ và tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả.

Từ dữ liệu camera, gia đình phát hiện nữ sinh M. đã lên xe khách ra Hà Nội, sau đó tiếp tục di chuyển từ Hà Nội về bến xe Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) rồi đến bến xe Hà Tĩnh vào chiều 2/11. Đáng chú ý, có một người đàn ông lạ được cho là đã mua vé xe giúp M. trong hành trình này.

“Qua làm việc, người đàn ông nói chỉ thấy cháu đi một mình nên mua giúp vé, khẳng định không quen biết M.” mẹ của nữ sinh M. chia sẻ.

Bé trai 20 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cửa nhà

Một bé trai khoảng 20 ngày tuổi được người dân phát hiện đặt trước hiên nhà cùng túi đồ cá nhân ở xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk.

21:18 14/11/2025

Tìm thấy thi thể bé trai 13 tuổi mất tích khi lặn biển ở Phú Quốc

Sau hơn 3 ngày tìm kiếm, thi thể bé trai 13 tuổi mất tích khi đi lặn biển đã được người dân phát hiện tại khu phố Bãi Bổn, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

19:49 25/10/2025

Bé trai 4 tuổi bị một phụ nữ bỏ rơi trên taxi ở Nha Trang

Bé trai 4 tuổi được một người phụ nữ đặt taxi đưa đến khách sạn nói "đưa con đến gặp cha" nhưng số điện thoại bị ngắt kết nối và không liên lạc được.

21:30 20/10/2025

https://vtcnews.vn/tuyen-quang-be-trai-14-tuoi-mat-tich-nghi-bi-du-do-sang-nuoc-ngoai-ar988753.html

Viên Minh/VTC News

