Bé trai 20 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cửa nhà

  • Thứ sáu, 14/11/2025 21:18 (GMT+7)
  • 49 phút trước

Một bé trai khoảng 20 ngày tuổi được người dân phát hiện đặt trước hiên nhà cùng túi đồ cá nhân ở xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk.

Cháu bé bị bỏ rơi.

Ngày 14/11, một lãnh đạo UBND xã Ea Knốp xác nhận địa phương đã phát đi thông báo tìm nhân thân cho một bé trai bị bỏ rơi. Đến nay, vẫn chưa có ai nhận là cha, mẹ hoặc người thân của bé, vì vậy cháu đang được một người dân chăm sóc tạm thời.

Trước đó, chiều 12/11, bà Lê Thị Thịnh (trú thôn 2, xã Ea Knốp) phát hiện một bé trai được đặt trong túi ngay trước cửa nhà. Bé nặng khoảng 3,5 kg, mặc áo trắng họa tiết ngôi sao, đội mũ, được quấn khăn cẩn thận. Bên cạnh bé là một túi nhỏ đựng quần áo, một hộp sữa, bình sữa và một số vật dụng cá nhân.

Ngay khi nhận tin báo, UBND xã Ea Knốp giao Trạm y tế kiểm tra sức khỏe, các cơ quan chuyên môn lập biên bản vụ việc và tạm bàn giao bé cho một gia đình ở thôn 2 chăm sóc.

UBND xã Ea Knốp đã phát thông báo tìm kiếm cha, mẹ hoặc người thân của cháu bé. Trong thời hạn 7 ngày (từ ngày 14 tới 20/11), nếu không có ai đến nhận, UBND xã sẽ tiến hành các thủ tục theo quy định pháp luật nhằm bảo đảm quyền lợi lâu dài cho trẻ bị bỏ rơi.

UBND xã Ea Knốp kêu gọi người dân cung cấp thông tin nếu biết về cha, mẹ hoặc người thân của bé trai. Các thông tin liên quan có thể liên hệ trực tiếp với chính quyền địa phương để được hỗ trợ xử lý.

