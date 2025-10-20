Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Bé trai 4 tuổi bị một phụ nữ bỏ rơi trên taxi ở Nha Trang

  • Thứ hai, 20/10/2025 21:30 (GMT+7)
  • 52 phút trước

Bé trai 4 tuổi được một người phụ nữ đặt taxi đưa đến khách sạn nói "đưa con đến gặp cha" nhưng số điện thoại bị ngắt kết nối và không liên lạc được.

Chiều 20/10, Công an phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) tiếp nhận trình báo của tài xế một hãng taxi về việc bé trai khoảng hơn 4 tuổi bị bỏ rơi trên xe.

Me bo roi con taxi anh 1

Bé trai tại trụ sở Công an phường Nha Trang.

Theo thông tin ban đầu, chiều 19/10, một người phụ nữ đặt xe taxi và yêu cầu tài xế chở bé trai đến một kháchsạn trên đường Trần Phú (phường Nha Trang), nói là “đưa con đến gặp cha”. Tuy nhiên, khi đến nơi, tài xế liên hệ theo số điện thoại mà người phụ nữ cung cấp thì không ai nghe máy. Một lúc sau, số điện thoại này đã bị ngắt kết nối. Số điện thoại người phụ nữ dùng đặt xe taxi trước đó cũng không liên lạc được.

Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, tài xế kiểm tra và phát hiện trên xe còn lại một số giấy tờ tùy thân liên quan đến bé trai.

Sau thời gian chờ đợi nhưng không có ai đến nhận, tài xế đã đưa bé đến trụ sở Công an phường Nha Trang để trình báo. Công an phường đã lập hồ sơ vụ việc, đồng thời phối hợp với Phòng Văn hóa – Xã hội phường Nha Trang tiến hành các thủ tục bàn giao bé trai cho Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa theo quy định pháp luật.

Danh tính cháu bé được xác định là Lê Tấn Sang (SN 2021), sinh tại tỉnh Kanagawa (Nhật Bản), quê quán Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng. Cha là Lê Tấn Hùng, quốc tịch Việt Nam, cư trú tại Kanagawa (Nhật Bản); mẹ là Phạm Thị Hạnh Quỳnh, quốc tịch Việt Nam, cùng địa chỉ cư trú.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, liên hệ người thân của bé để làm rõ vụ việc.

Bé trai bị bỏ rơi cạnh bãi rác được gia đình xin nhận lại

Sau khi phát thông báo tìm người thân cho cháu bé bị bỏ rơi, người mẹ cùng gia đình đã đến xã Trung Lộc (Nghệ An) xin nhận lại con.

13:00 9/10/2025

Mẹ ruột đến nhận lại con sau khi bỏ rơi dưới gốc cây

Sau khi chính quyền xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị thông báo, mẹ ruột của bé gái sơ sinh đã đến làm các thủ tục để nhận lại bé.

17:00 3/10/2025

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi cùng giỏ đồ có 15 triệu đồng

Người dân xã Vạn An, tỉnh Nghệ An vừa phát hiện một bé gái sơ sinh được phát hiện bị bỏ lại gần trạm điện cùng giỏ đồ có 15 triệu đồng.

19:00 23/9/2025

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://vtcnews.vn/be-trai-4-tuoi-bi-bo-me-bo-roi-tren-taxi-o-nha-trang-ar972169.html

Minh Minh/VTC News

Mẹ bỏ rơi con taxi Khánh Hòa Bỏ rơi bé trai Bé trai Bé trai 4 tuổi Mẹ bỏ rơi con Bỏ rơi Nha Trang

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý