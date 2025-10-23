Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân lúc rạng sáng

  • Thứ năm, 23/10/2025 19:00 (GMT+7)
  • 22 giờ trước

Chính quyền xã Hương Khê (Hà Tĩnh) đang phát thông báo tìm thân nhân cho bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân lúc rạng sáng.

Ngày 23/10, thông tin từ UBND xã Hương Khê (Hà Tĩnh), trên địa bàn vừa phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân.

Bo roi em be anh 1

Bé sơ sinh bị bỏ rơi cùng bức thư để lại.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h sáng ngày 21/10, bà Phạm Thị M. (trú tại xóm 7, xã Hương Khê) đi thể dục thì phát hiện có một bé sơ sinh bị bỏ rơi bên cửa cổng nhà mình. Ngay sau đó, gia đình bà M. đã thông báo đến chính quyền xã.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã kiểm tra và thăm khám sức khỏe cho cháu bé. Qua kiểm tra, xác định bé gái sơ sinh nặng khoảng 2,8 kg, mới sinh được khoảng 11 ngày tuổi.

Thời điểm phát hiện bé gái được quấn trong chiếc khăn kèm một số quần áo cũ và một tờ giấy viết tay thông tin về ngày sinh, hoàn cảnh người mẹ không có điều kiện nuôi con và mong được gia đình nhận nuôi...

Hiện xã Hương Khê cũng đã lập biên bản, tạm giao cháu bé cho gia đình anh Phạm Quốc B. (SN 1986, trú tại thôn 7, xã Hương Khê) chăm sóc, nuôi dưỡng cháu trong thời gian tìm người thân cho cháu.

Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu không tìm thấy cha, mẹ và người thân của cháu bé, chính quyền xã Hương Khê sẽ tiến hành làm thủ tục khai sinh cho trẻ và các thủ tục pháp lý liên quan đến trẻ bị bỏ rơi theo quy định của pháp luật.

Xác định sơ bộ nguyên nhân vụ cháy khiến 5 người chết

Ngôi nhà của gia đình bị cháy sáng 11/10 tại Hà Nội có nhiều lối thoát hiểm, nguyên nhân sơ bộ ban đầu đánh giá là phát sinh cháy xe máy tại tầng 1, sau đó cháy lan lên tầng trên.

17:53 11/10/2025

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi cùng giỏ đồ có 15 triệu đồng

Người dân xã Vạn An, tỉnh Nghệ An vừa phát hiện một bé gái sơ sinh được phát hiện bị bỏ lại gần trạm điện cùng giỏ đồ có 15 triệu đồng.

19:00 23/9/2025

Hai bé sơ sinh đặt trong lồng bàn bị bỏ rơi trước cổng chùa

Khoảng 5h47 ngày 20/8, người dân phát hiện hai bé sơ sinh đặt trong lồng bàn bị bỏ rơi trước cổng chùa, bên cạnh có một số vật dụng sinh hoạt.

21:00 20/8/2025

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://tienphong.vn/be-so-sinh-bi-bo-roi-truoc-cong-nha-nguoi-dan-luc-rang-sang-post1789732.tpo

Hoài Nam/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Bỏ rơi em bé Em bé sơ sinh Bỏ rơi em bé Sơ sinh hà Tĩnh Bỏ rơi Mẹ bỏ rơi con

Đọc tiếp

Cong an giam dinh the nao trong vu ve so trung 2 ty bi rach hinh anh

Công an giám định thế nào trong vụ vé số trúng 2 tỷ bị rách

52 phút trước 16:28 24/10/2025

0

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã áp dụng nhiều phương pháp giám định hiện đại, từ soi kính hiển vi có độ phân giải cao, thiết bị giám định kỹ thuật tài liệu sử dụng các nguồn ánh sáng đa bước sóng...

Tong Thu ky Lien Hop Quoc den Ha Noi hinh anh

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đến Hà Nội

1 giờ trước 15:52 24/10/2025

0

Nhận lời mời của Chủ tịch nước, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres đã đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam và tham dự Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý