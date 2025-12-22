Bé gái bí tiểu 2 tháng, đi viện phát hiện nguyên nhân từ màng trinh

Đau bụng dưới suốt nhiều tháng, gần như không tiểu được, bé gái 11 tuổi được xác định mắc dị tật màng trinh không thủng, gây ứ máu kinh và biến chứng tiết niệu.

Khi gặp các triệu chứng như kinh nguyệt không đều và đau bụng thường xuyên, các bé gái cần đi khám sớm. Ảnh: CNN.

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM), bệnh nhi nhập viện vì đau bụng dưới từng cơn kéo dài hơn hai tháng, gần như không tiểu được trong hai ngày, bụng căng tức kèm táo bón. Ngay khi tiếp nhận, bác sĩ phải đặt thông tiểu khẩn cấp và ghi nhận lượng nước tiểu tồn lưu trong bàng quang lên tới 1,5 lít.

Khai thác bệnh sử và thăm khám cho thấy bé đã có các dấu hiệu dậy thì như phát triển ngực, lông mu nhưng chưa từng có kinh nguyệt. Khám vùng sinh dục ngoài, bác sĩ phát hiện màng trinh không thủng, căng phồng, có màu xanh tím bất thường.

Kết quả siêu âm cho thấy âm đạo và tử cung của bệnh nhi giãn lớn do máu kinh ứ đọng, tạo thành khối chèn ép bàng quang và niệu quản. Đáng chú ý, thận trái của bé đã bắt đầu giãn, cho thấy hệ tiết niệu bị ảnh hưởng.

Trước tình trạng này, các bác sĩ nhanh chóng phẫu thuật xẻ màng trinh để giải phóng khối máu kinh ứ đọng. Sau can thiệp, áp lực lên bàng quang và thận giảm nhanh, bé hết đau bụng, tiểu tiện trở lại bình thường, thận không còn bị chèn ép. Sau phẫu thuật 23 ngày, bệnh nhi có kinh nguyệt lần đầu.

PGS.TS Phạm Ngọc Thạch, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2, cho biết màng trinh không thủng là dị tật bẩm sinh thường gặp nhất trong nhóm tắc nghẽn âm đạo nhưng rất dễ bị bỏ qua.

“Do máu kinh vẫn được tạo ra đều đặn nhưng không thể thoát ra ngoài, nên bị ‘nhốt’ lại trong cơ thể và tăng dần theo thời gian. Đến khi gây biến chứng nặng, trẻ mới được đưa đi khám. Hầu hết trường hợp có biểu hiện đau bụng, táo bón, tiểu khó nhưng phụ huynh thường nghĩ đến bệnh tiêu hóa, nhiễm trùng tiểu hoặc stress tuổi dậy thì”, bác sĩ Thạch nói.

Theo thống kê của Bệnh viện Nhi Đồng 2, mỗi năm đơn vị này ghi nhận gần 10 trường hợp trẻ mắc dị tật màng trinh không thủng, đa số được phát hiện ở tuổi dậy thì và nhiều ca đã có biến chứng. Nếu phát hiện muộn, tình trạng ứ máu kinh có thể gây tổn thương thận, nhiễm trùng, viêm tai vòi và làm giảm khả năng sinh sản sau này.

Bác sĩ Thạch khuyến cáo phụ huynh cần quan tâm, theo dõi sát những thay đổi của con gái trong giai đoạn dậy thì, bởi trẻ thường xấu hổ và có xu hướng giấu triệu chứng. Phụ huynh nên đưa trẻ đi khám sớm nếu nhận thấy các dấu hiệu như dậy thì nhưng chưa có kinh sau 14-15 tuổi; đau bụng dưới tái diễn, tăng theo chu kỳ; bí tiểu, tiểu khó hoặc táo bón kéo dài không rõ nguyên nhân; xuất hiện khối phồng bất thường ở vùng sinh dục ngoài.