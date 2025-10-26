Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã hội

Bé gái 3 tuổi ở Cà Mau tử vong khi ngã xuống vuông tôm

  • Chủ nhật, 26/10/2025 20:54 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Một bé gái 3 tuổi ở Cà Mau không may ngã xuống vuông tôm và bị đuối nước tử vong thương tâm.

Tối 26/10, một lãnh đạo của UBND xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ bé gái 3 tuổi tử vong do đuối nước thương tâm.

be gai tu vong anh 1

Ấp Nguyễn Quy (xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau) - nơi xảy ra vụ bé gái tử vong thương tâm do đuối nước. Ảnh: IE.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, bé Đ.T.N. (3 tuổi, ngụ ấp Nguyễn Quy, xã Cái Nước) ở nhà cùng cha, khi không thấy bé đâu người cha chạy đi tìm kiếm khắp nơi không thấy, nên xuống vuông tôm gần nhà mò tìm thấy N. và đưa bé đến cơ sở y tế cấp cứu.

Bác sĩ xác định bé N. đã tử vong trước khi được đưa tới cơ sở y tế. Hiện, gia đình lo hậu sự cho bé N.

Gia đình bé N. thuộc diện khó khăn tại địa phương.

Tân Lộc/Tiền Phong

bé gái tử vong vuông tôm thương tâm bé 3 tuổi

