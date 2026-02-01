Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bé gái 12 tuổi mất tích 3 ngày, phát hiện thi thể trên sông Lam

  Chủ nhật, 1/2/2026 17:17 (GMT+7)
Sau 3 ngày rời nhà và mất tích, thi thể bé gái 12 tuổi ở Nghệ An được lực lượng chức năng tìm thấy nổi trên sông Lam.

Trưa 1/2, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Lam Thành (tỉnh Nghệ An) cho biết sau 3 ngày rời khỏi nhà, thi thể bé gái N.T.U.N. (12 tuổi, trú xã Lam Thành) đã được tìm thấy trên sông Lam.

Lực lượng cứu hộ đưa thi thể bé gái vào bờ. Ảnh: N.Thanh.

Theo lãnh đạo xã, thi thể bé N. được phát hiện trên sông Lam, gần cầu Hưng Đức (nối Nghệ An và Hà Tĩnh), cách vị trí phát hiện chiếc xe đạp của cháu khoảng 1 km.

Trước đó, vào tối 29/1, không thấy cháu U.N. về nhà, gia đình tổ chức tìm kiếm. Trích xuất camera an ninh cho thấy, khoảng 17h30 cùng ngày, bé gái 12 tuổi rời khỏi nhà bằng xe đạp.

Sau khi tổ chức tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện xe đạp màu hồng của cháu trên bờ sông Lam nên mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Hiện thi thể bé N. đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Nam thanh niên mặc đồ thể thao tử vong dưới sông ở TP.HCM

Chiều 16/1, người dân khu vực sông Rạch Chiếc (phường Phước Long, TP.HCM) phát hiện một thi thể nam thanh niên nổi trên mặt nước gần cầu Năm Lý trên đường Đỗ Xuân Hợp.

22:39 16/1/2026

Giải trình vụ vận chuyển 2 thi thể giá 119 triệu

Hợp tác xã Dịch vụ tang lễ trọn gói Tiền An giải trình việc thu phí 119 triệu đồng cho dịch vụ xử lý và vận chuyển thi thể hai nạn nhân từ Quảng Ninh về Tuyên Quang.

12:01 15/1/2026

Thi thể người đàn ông xăm trổ trôi trên sông Sài Gòn

Thi thể được phát hiện trôi trên sông Sài Gòn, đoạn gần cầu Phú Long. Nạn nhân mặc quần jean, áo đen, tóc ngắn, toàn thân xăm trổ...

12:36 13/1/2026

Một thế hệ lo âu

Cuốn sách Thế hệ lo âu giúp người đọc có cái nhìn rộng hơn về một cuộc khủng hoàng sức khỏe tinh thần nghiêm trọng đang âm thầm hủy hoại tuổi thơ của hàng triệu thanh thiếu niên ngày nay. Tác giả đặt câu hỏi về ảnh hưởng của công nghệ đối với giới trẻ, đồng thời đưa ra giải pháp về một cuộc "cách mạng kỹ thuật số có ý thức" - nơi cha mẹ, giáo viên và xã hội cùng chung tay đặt ra những ranh giới hợp lý cho việc sử dụng công nghệ.

