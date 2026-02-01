Bé gái 12 tuổi mất tích 3 ngày, phát hiện thi thể trên sông Lam

Sau 3 ngày rời nhà và mất tích, thi thể bé gái 12 tuổi ở Nghệ An được lực lượng chức năng tìm thấy nổi trên sông Lam.

Trưa 1/2, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Lam Thành (tỉnh Nghệ An) cho biết sau 3 ngày rời khỏi nhà, thi thể bé gái N.T.U.N. (12 tuổi, trú xã Lam Thành) đã được tìm thấy trên sông Lam.

Lực lượng cứu hộ đưa thi thể bé gái vào bờ. Ảnh: N.Thanh.

Theo lãnh đạo xã, thi thể bé N. được phát hiện trên sông Lam, gần cầu Hưng Đức (nối Nghệ An và Hà Tĩnh), cách vị trí phát hiện chiếc xe đạp của cháu khoảng 1 km.

Trước đó, vào tối 29/1, không thấy cháu U.N. về nhà, gia đình tổ chức tìm kiếm. Trích xuất camera an ninh cho thấy, khoảng 17h30 cùng ngày, bé gái 12 tuổi rời khỏi nhà bằng xe đạp.

Sau khi tổ chức tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện xe đạp màu hồng của cháu trên bờ sông Lam nên mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Hiện thi thể bé N. đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.