Bế con đi tiêm, mẹ bỉm gây sốt vì giống 'mỹ nhân đẹp nhất Philippines'

Sau khi clip lên xu hướng với hơn 4 triệu lượt xem, Phương Thảo rất bất ngờ vì được nhiều người chú ý.

Hình ảnh mẹ bỉm ở phòng tiêm gây sốt mạng xã hội.

Ngày 18/11, hình ảnh một người mẹ trẻ tại phòng tiêm chủng ở Hà Nội được đăng tải lên mạng xã hội, thu hút nhiều sự quan tâm. Người quay clip cho biết cô đưa con đi tiêm, tình cờ gặp một mẹ bỉm khiến nhiều người xung quanh xuýt xoa vì xinh đẹp. Đoạn video nhanh chóng lên xu hướng với hơn 4 triệu lượt xem.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Phương Thảo (25 tuổi, sống ở Hà Nội) - người mẹ được khen ngợi trong các bức ảnh đang viral - cho biết khoảnh khắc này được ghi lại cách đây vài ngày, khi vợ chồng cô đưa con đi tiêm. Một người lạ đã ghi lại và đăng tải trên mạng.

“Tôi đoán là chị ấy đăng vu vơ thôi. Đến khi mở máy, tôi bất ngờ vì được quá nhiều bạn bè, người quen nhắc đến”, Thảo nói.

Phương Thảo cho biết cô cảm thấy rất vui vì lâu nay chỉ ở nhà chăm con, không có thời gian chăm chút cho bản thân. Những lời khen khiến cô bớt cảm giác buồn vì nghĩ rằng làm mẹ bỉm sữa sẽ không còn xinh đẹp như trước.

Phương Thảo gác lại tất cả công việc để tập trung vào việc nuôi và dạy con đầu lòng.

Nhìn hình ảnh Thảo trong phòng tiêm, nhiều người nhận xét cô giống “mỹ nhân đẹp nhất Philippines” Marian Rivera và diễn viên Trương Bá Chi.

“Thực ra hồi bé tôi cũng rất hay xem phim của chị Marian nên thích chị lắm. Chị cũng là biểu tượng về mẫu hình người phụ nữ để tôi nương theo. Nghe mọi người nhận xét giống chị, tôi rất vui”, mẹ bỉm trải lòng.

Thảo tâm sự cô kết hôn và có con ở tuổi 25 - độ tuổi vừa đủ sự chín chắn, trưởng thành. Tuy nhiên, hành trình làm mẹ không dễ dàng, chỉ đến khi nuôi con, cô mới thấu hiểu và thương mẹ của mình nhiều hơn.

“Thật sự làm mẹ là một hành trình rất gian nan. Cuộc sống của tôi giờ chỉ xoay quanh con”, cô bày tỏ.

Thảo nói cô may mắn nhận được sự hỗ trợ, đồng hành từ chồng và gia đình nội ngoại. Trước mắt, cô quyết định gác lại tất cả công việc để tập trung vào việc nuôi và dạy con.

Trước khi sinh con, Thảo nghỉ việc ở một công ty truyền thông. Hiện mẹ bỉm đã có định hướng riêng cho công việc, sẽ đợi conđủ lớn để thực hiện.