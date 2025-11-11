BBC khủng hoảng trầm trọng

BBC đang rơi vào cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất trong hàng chục năm trở lại đây, sau bê bối cắt ghép phát ngôn của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Sau khi hai lãnh đạo cấp cao của BBC đồng loạt từ chức vì bê bối liên quan đến những thước phim tài liệu cắt ghép phát biểu của ông Trump, New York Times nhìn nhận đây là bằng chứng mới nhất cho thấy sức ảnh hưởng của ông Trump đối với giới báo chí không chỉ giới hạn tại Mỹ.

Tại Mỹ, các hãng tin như CBS hay ABC đều từng phải dàn xếp các vụ kiện do ông Trump đệ đơn liên quan tới những bài báo họ viết về ông. Lần này, BBC - đài truyền hình công cộng lâu đời và lớn nhất nước Anh - nằm trong tâm bão.

Khủng hoảng mà BBC đang trải qua là trầm trọng nhất trong nhiều thập kỷ trở lại đây. Giới quan sát đánh giá khủng hoảng của BBC lần này không khiến người ta nói nhiều về ông Trump, thay vào đó, người ta nói về những mâu thuẫn không được giải quyết trong một đài truyền hình nổi tiếng.

Khủng hoảng trầm trọng

Thời điểm này, BBC đang đồng loạt bị nhiều bên tố cáo vì "thâm niên" đưa tin sai lệch. BBC hiện không chỉ bị các hãng tin đối thủ tại Anh hạ bệ mà còn khiến nhà chức trách ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Ấn Độ và Mỹ, chỉ trích vì cách đưa tin.

"Đây là lúc để BBC giữ lấy sự khách quan bởi họ vốn không có nhiều tính khách quan khi đưa tin về thế giới. Lần này, họ đã trao cho ông Trump cơ hội phản công, đồng thời khiến Tim Davie, cựu tổng giám đốc của họ, trở thành yếu thế", ông Howard Stringer, cựu chủ tịch CBS News (Mỹ), người từng tham gia ban điều hành của BBC, nhận định.

Ông Stringer đánh giá BBC có nhiều đối thủ một phần bởi BBC nhận được nhiều sự hậu thuẫn tài chính từ Chính phủ Anh, trong khi đó, môi trường báo chí tại Anh vốn rất cạnh tranh, thậm chí còn khốc liệt hơn ở Mỹ.

Chính BBC cũng tự khiến khủng hoảng lần này trở nên nghiêm trọng hơn. Chủ tịch của BBC Samir Shah đã có thư xin lỗi gửi tới ủy ban nghị viện Anh trong ngày 10/11. Nhưng sự chậm chễ trong cách BBC đưa ra lời xin lỗi khiến nhân sự của đài này sửng sốt. Giới phân tích đánh giá nếu BBC nhanh chóng xin lỗi, khủng hoảng đã không lớn đến vậy.

Ngày 9/11, Katie Razzall, biên tập viên của BBC, cho biết phát ngôn thừa nhận lỗi sai trong chương trình Panorama vốn được chuẩn bị từ trước khi khủng hoảng nổ ra.

Nhưng không hiểu vì điều gì, ban lãnh đạo của BBC ngăn không để bà Deborah Turness, Giám đốc tin tức BBC News, đưa ra lời xin lỗi. Sự việc khiến khủng hoảng càng trầm trọng, nhân viên trong đài "ngơ ngác", bà Turness giận dữ và thất vọng.

Cũng trong ngày 9/11, Tổng giám đốc BBC Tim Davie và Giám đốc tin tức BBC News Deborah Turness đồng loạt từ chức, sau khi đài truyền hình lớn và lâu đời nhất của Anh bị Nhà Trắng tố đăng tải "100% tin giả".

Cuộc khủng hoảng của BBC bắt đầu từ tập phát sóng Trump: A Second Chance? (Trump: Cơ hội thứ hai) thuộc chương trình Panorama lên sóng BBC hồi tháng 10/2024.

Theo tài liệu do Telegraph thu thập, bản báo cáo dài 19 trang của cựu cố vấn BBC Michael Prescott chỉ trích nhóm biên tập đã cắt ghép lời ông Trump, đảo lộn trình tự sự kiện, khiến khán giả hiểu nhầm ông Trump “kêu gọi tấn công vào Điện Capitol” trong vụ bạo loạn ngày 6/1/2021.

Báo cáo của ông Prescott kết luận việc biên tập tin tức tại BBC bộc lộ những vấn đề, gây tổn hại đến uy tín của một đài truyền hình quốc gia. Ông cảnh báo rằng nếu BBC không làm rõ vụ việc, “niềm tin công chúng có thể bị xói mòn sâu sắc”.

BBC hiện đối mặt với thách thức lớn trước thời điểm làm việc với Chính phủ Anh trong năm 2027 để thống nhất lại cơ chế tài chính mà Chính phủ cho đài. Những thông tin tiêu cực bủa vây xung quanh vấn đề nghiệp vụ của đài sẽ là bất lợi lớn cho cuộc làm việc có tính quyết định đối với tình hình tài chính của BBC.

Tổng thống Mỹ Donald Trump xuất hiện tại sự kiện của tổ chức Turning Point USA diễn ra tại thành phố Phoenix, bang Arizona, Mỹ, ngày 22/12/2024. Ảnh: Reuters.

Ông Trump dọa kiện 1 tỷ USD

Nhà báo Jon Sopel từng chịu trách nhiệm đưa tin về nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump cho đài BBC. Khi ấy, ông Sopel luôn tự nhủ không được phép để xảy ra sai sót trong quá trình đưa tin về ông Trump.

"Không được phép để xảy ra bất cứ lỗi nào, tôi phải làm việc rất thận trọng. Nếu khiến ông Trump giận dữ, còn bản thân lại sai sót rõ ràng, điều đó có nghĩa là tôi đánh mất tất cả", ông Sopel cho hay.

Việc hai lãnh đạo cấp cao của BBC xin lỗi và từ chức mới đây không khiến ông Trump nguôi giận. Ông công khai gọi họ là “những nhà báo không trung thực”.

Ngay trong ngày 10/11, BBC xác nhận đã nhận được thư của Tổng thống Mỹ đe dọa có động thái pháp lý đối với đài, có thể kiện đài và đòi bồi thường một tỷ USD vì bộ phim tài liệu đã phát sóng.

Nhà báo Sopel vốn biết khá rõ về cựu tổng giám đốc BBC Tim Davie, ông đánh giá quyết định từ chức của ông Davie không có gì bất ngờ.

Kể từ khi nhậm chức hồi năm 2020, ông Davie đã liên tục phải giải quyết những vấn đề lớn nhỏ trong nội bộ BBC, bao gồm cả vấn đề chuyên môn nghiệp vụ và quản lý nhân sự, trong khi ông Davie vốn là chuyên gia trong lĩnh vực marketing, không phải lĩnh vực báo chí.

Ông Tim Davie đã từ chức tổng giám đốc BBC trong ngày 9/10. Ảnh: Yahoo News.

Bà Claire Enders, một chuyên gia phân tích truyền thông, cũng đồng thời là một người bạn của ông Davie, cho hay ông Davie từng tâm sự với bà rằng công việc tại BBC giống như được mở chiếc hộp bí mật mỗi ngày. Chỉ có điều trong hộp toàn là những bất ngờ không hề vui vẻ.

Mới đây, ông Boris Johnson, cựu Thủ tướng Anh, đã lên tiếng chỉ trích BBC: "Đài truyền hình quốc gia của Anh lại đi sử dụng chương trình nổi bật nhất của đài để nói những điều sai sự thật rõ ràng về đồng minh thân cận nhất của Anh".

Trong khi đó, chính quyền của Thủ tướng Keir Starmer tỏ ra thận trọng khi đánh giá và xử lý vụ việc. Các quan chức cấp cao của Anh hiện đều gọi đây là “bài học” cho BBC.

"Họ đã phạm sai lầm, khi họ phát hiện ra điều ấy, họ không nhanh chóng xử lý vấn đề. Điều tốt nhất cho BBC lúc này là tái khởi động để giải quyết triệt để những vấn đề tồn tại. Việc BBC thể hiện định kiến chính trị là điều quá nguy hiểm trong thế giới hiện nay", bà Enders nhận định.