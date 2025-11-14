BBC gửi thư xin lỗi ông Trump vì cắt ghép phát biểu

Đài BBC của Anh cho biết họ “thành thật lấy làm tiếc” vì đã chỉnh sửa mang tính đánh lừa bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Người biểu tình tập trung tại khu vực tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington, D.C., ngày 6/1/2021. Ảnh: AFP

Kênh RT của Liên bang Nga tối 13/11, theo giờ địa phương, cho biết đài BBC của Anh nói rằng họ đã xin lỗi Tổng thống Mỹ Donald Trump vì phát sóng một bộ phim tài liệu có chỉnh sửa sai lệch bài phát biểu ông đưa ra ngay trước vụ bạo loạn tại Điện Capitol năm 2021.

Trước đó, đài BBC đã thừa nhận rằng một tập trong loạt chương trình Panorama phát sóng năm 2024 “đã tạo ra ấn tượng nhầm lẫn rằng Tổng thống Trump đã đưa ra lời kêu gọi trực tiếp kích động hành vi bạo lực” đối với những người ủng hộ ông đã tấn công tòa nhà Quốc hội Mỹ vào ngày 6/1/2021.

Người phát ngôn BBC cho biết tối 13/11 rằng Chủ tịch đài, ông Samir Shah, đã gửi một lá thư cá nhân tới Nhà Trắng “nói rõ với Tổng thống Trump rằng ông và đài BBC rất lấy làm tiếc”, đồng thời cam kết sẽ không phát lại bộ phim tài liệu này trên bất kỳ nền tảng nào.

“Dù BBC thành thật lấy làm tiếc về cách thức mà đoạn video đã được biên tập, nhưng chúng tôi hoàn toàn không đồng ý rằng có cơ sở cho một vụ kiện phỉ báng”, người phát ngôn đài BBC nói.

Theo RT, Tổng thống Trump, người từ lâu đã phủ nhận việc kích động vụ bạo loạn tại Điện Capitol và cáo buộc truyền thông lan truyền những điều dối trá.

Nhà lãnh đạo Mỹ đã đe dọa sẽ kiện đài BBC đòi bồi thường 1 tỷ USD (758 triệu bảng Anh) trừ khi đài này xin lỗi, rút lại bộ phim tài liệu và bồi thường cho ông.