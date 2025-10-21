Bayern thưởng lớn cho HLV Kompany

Bayern Munich chính thức gia hạn hợp đồng với huấn luyện viên Vincent Kompany đến năm 2029, thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối vào tài năng và tầm nhìn của chiến lược gia người Bỉ.

HLV Kompany trong lễ ký hợp đồng.

Tối 21/10, Bayern Munich thông báo việc gia hạn với huấn luyện viên Kompany đến tháng 6/2029. Quyết định này được đưa ra sau khi Kompany dẫn dắt Bayern có khởi đầu mùa giải 2025/26 ngoạn mục, với thành tích toàn thắng tại mọi đấu trường. Cuối tuần qua, Bayern đánh bại Dortmund 2-1 ở vòng 7 Bundesliga, khẳng định vị thế thống trị bằng chiến thắng thứ 11 liên tiếp từ đầu mùa giải. Trong chuỗi trận thăng hoa này, CLB xứ Bavaria đã ghi đến 40 bàn.

Kompany, người tiếp quản vị trí huấn luyện viên trưởng Bayern vào mùa hè năm 2024, đã chứng minh giá trị của mình. Với lối chơi tấn công sắc bén và sự ổn định trong chiến thuật, ông mang đến luồng gió mới cho đội bóng xứ Bavaria. Ban lãnh đạo Bayern không tiếc lời ca ngợi về những đóng góp của Kompany, nhấn mạnh rằng gia hạn hợp đồng là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực và thành tựu ban đầu của ông.

Nhiều ý kiến cho rằng Kompany không chỉ mang lại kết quả tích cực mà còn xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai lâu dài của câu lạc bộ. Với hợp đồng mới, Bayern Munich rõ ràng đang đặt niềm tin vào Kompany để dẫn dắt đội bóng chinh phục những danh hiệu lớn trong những năm tới.

Thực tế, hành trình ban đầu của Kompany tại Bayern không suôn sẻ như vậy. Cựu sao Man City chịu nhiều nghi ngờ khi dẫn Bayern vì thất bại trong nhiệm vụ trụ hạng với Burnley ở Ngoại hạng Anh. Bayern ban đầu cũng chỉ ký với Kompany theo hợp đồng có thời hạn đến ngày 30/6/2027.

Sau khi chia tay Thomas Tuchel, Bayern từng đàm phán với Xabi Alonso, Julian Nagelsmann, Ralf Rangnick, Hansi Flick và cả Mauricio Pochettino, nhưng không ai nhận lời. Vì vậy, CLB của Bundesliga chuyển hướng sang chọn Kompany.