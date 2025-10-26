Bayern tạo thành tích chưa từng có

Bayern Munich trở thành câu lạc bộ thứ hai trong lịch sử 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu (Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga và Ligue 1) đạt được kỳ tích thắng liên tiếp 13 trận ngay từ đầu mùa giải.

Bayern tạo cột mốc đáng nhớ.

Tối 25/10, Bayern Munich đè bẹp Borussia Monchengladbach 3-0 ở vòng 8 Bundesliga, đánh dấu một cột mốc lịch sử cho CLB xứ Bavaria.

Bayern khởi đầu mùa giải một cách hoàn hảo với chuỗi 13 trận toàn thắng trên mọi đấu trường. Bắt đầu từ trận tranh Siêu cúp Đức với Stuttgart (thắng 2-1), thầy trò HLV Vincent Kompany chưa hòa hay thua trận nào từ đầu mùa (Champions League, Cúp quốc gia Đức hay Bundesliga).

Vào mùa giải 1992/93, AC Milan của Fabio Capello là đội đầu tiên giành được 13 chiến thắng liên tiếp ngay từ đầu mùa giải. Cho đến nay, chỉ Bayern của mùa 2025/26 và AC Milan của mùa 1992/93 là hai đội có thành tích này.

Song, trong chuỗi 13 trận thắng liên tiếp kể trên, Bayern có thống kê ấn tượng hơn khi ghi tới 47 bàn và chỉ 9 lần để thủng lưới. 37 năm trước, AC Milan của HLV Capello ghi được 45 bàn và 13 lần để thủng lưới sau 13 chiến thắng liên tiếp đầu mùa.

Theo Opta, Bayern là đội đầu tiên ghi vượt mốc 45 bàn nhưng để thủng lưới dưới 10 bàn, ở 13 trận liên tiếp đầu mùa trong lịch sử 5 giải đấu hàng đầu châu Âu.

Chỉ cần thêm một chiến thắng nữa, Bayern sẽ đi vào lịch sử bóng đá châu Âu với tư cách đội bóng có khởi đầu tốt nhất mọi thời đại.