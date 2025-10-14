Bayern ra giá mua Bruno Fernandes

Bayern Munich đặt mục tiêu chiêu mộ Bruno Fernandes, đội trưởng của Manchester United.

Bruno Fernandes muốn tiếp tục thi đấu tại châu Âu thay vì sang Trung Đông.

Theo TEAMtalk, đội bóng của Vincent Kompany xem tiền vệ người Bồ Đào Nha là lựa chọn hàng đầu để tăng cường sức sáng tạo cho hàng công, sau khi thất bại trong thương vụ Florian Wirtz của Bayer Leverkusen.

Fernandes, 31 tuổi, có gần 300 lần ra sân cho Manchester United kể từ khi gia nhập vào năm 2020. Anh sở hữu khả năng sáng tạo và thể lực bền bỉ. Hợp đồng hiện tại của tiền vệ người Bồ Đào Nha với đội chủ sân Old Trafford có thời hạn đến 2027, kèm tùy chọn gia hạn thêm một năm, khiến mức phí chuyển nhượng dự kiến vào khoảng 40 triệu bảng, con số được đánh giá là khả thi đối với Bayern.

Về phía Manchester United, ban lãnh đạo không muốn để ngôi sao người Bồ Đào Nha ra đi dễ dàng, đặc biệt trong bối cảnh đội hình đang cần ổn định sau nhiều biến động. Tuy nhiên, nguồn tin từ Anh cho rằng nếu nhận được lời đề nghị hấp dẫn, "Quỷ đỏ" có thể cân nhắc, nhất là khi Fernandes từng bày tỏ mong muốn tiếp tục thi đấu ở châu Âu thay vì sang Saudi Arabia.

Đối với Bayern Munich, việc chiêu mộ Bruno Fernandes sẽ mang lại kinh nghiệm, tầm nhìn chiến thuật và khả năng sáng tạo mà họ đang tìm kiếm. Dù tuổi tác có thể là rào cản, Fernandes vẫn duy trì thể lực và phong độ ổn định, giúp anh trở thành “nhạc trưởng” mới tại Allianz Arena.