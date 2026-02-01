Sau trận hòa 2-2 đầy tranh cãi với Hamburger rạng sáng 1/2, Bayern Munich bày tỏ sự phẫn nộ với trọng tài Harm Osmers, trong đó Harry Kane có phát ngôn gay gắt hiếm thấy.

Bayern nổi giận sau trận hòa Hamburg.

Bầu không khí căng thẳng đã bao trùm ngay sau tiếng còi mãn cuộc của trận hòa giữa Bayern Munich và Hamburger SV tại Bundesliga thuộc vòng 20 Bundesliga. Theo ghi nhận từ Bild, nhiều thành viên trong ban huấn luyện Bayern đã tiến thẳng tới khu vực phòng thay đồ của tổ trọng tài, vây quanh trọng tài chính Harm Osmers để tranh cãi về các quyết định điều hành trận đấu.

Sự việc càng thu hút chú ý khi Harry Kane xuất hiện trên đường vào đường hầm. Tiền đạo người Anh lắc đầu đầy thất vọng và buông lời chỉ trích: “Ông ta là người tệ nhất mà tôi từng gặp trong bóng đá”. Dù Kane không nêu đích danh, bối cảnh lúc đó cho thấy phát ngôn này nhằm trực tiếp vào trọng tài Osmers.

Trận hòa tại Hamburg là kết quả khiến Bayern đặc biệt không hài lòng. Đội đầu bảng Bundesliga hai lần vượt lên dẫn trước nhưng đều không thể bảo toàn lợi thế.

Trong suốt 90 phút, các cầu thủ Bayern nhiều lần phản ứng với những tình huống thổi phạt và cách kiểm soát trận đấu của trọng tài. Sự bức xúc tích tụ cuối cùng đã bùng phát sau khi trận đấu khép lại.

Với Kane, đây là phản ứng hiếm hoi trong sự nghiệp. Đội trưởng tuyển Anh vốn nổi tiếng với hình ảnh điềm đạm và tránh những phát ngôn gây tranh cãi liên quan đến trọng tài. Việc anh công khai chỉ trích như vậy phản ánh tâm trạng chung trong phòng thay đồ Bayern sau trận đấu nhiều ức chế.

Từ góc độ quản lý, hành động của ban huấn luyện Bayern có thể khiến CLB đối mặt nguy cơ bị nhắc nhở hoặc xử phạt, nếu ban tổ chức xác định có hành vi gây áp lực không phù hợp lên tổ trọng tài. Phát ngôn của Kane cũng có khả năng được các cơ quan kỷ luật xem xét, dù anh không trực tiếp nêu tên cá nhân nào.

Vụ việc sau trận hòa Hamburg một lần nữa làm dấy lên tranh luận về công tác trọng tài tại Bundesliga, đặc biệt trong các trận đấu của những đội bóng lớn. Với Bayern, kết quả 2-2 không chỉ là hai điểm bị đánh rơi, mà còn để lại dư âm căng thẳng kéo dài ngoài sân cỏ, cho thấy áp lực ngày càng lớn trong giai đoạn then chốt của mùa giải.