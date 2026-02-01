Bayern sảy chân liên tiếp, Hamburg giữ điểm quả cảm

Bayern Munich không thắng trận Bundesliga thứ hai liên tiếp khi bị Hamburg cầm hòa 2-2, trong một trận đấu kịch tính và giàu diễn biến.

Kane không thể giúp Bayern hạ Hamburger.

Đội đầu bảng Bayern Munich tiếp tục đánh rơi chiến thắng tại Bundesliga khi hòa 2-2 trên sân của Hamburg thuộc vòng 20 Bundesliga rạng sáng 1/2. Đây là lần thứ hai liên tiếp Bayern không ca khúc khải hoàn ở giải quốc nội, nối tiếp thất bại trước Augsburg cuối tuần trước.

Hamburg nhập cuộc tự tin và sớm gây khó cho hàng thủ đội khách. Phút 34, họ được hưởng phạt đền sau khi Joshua Kimmich phạm lỗi với Nicolai Remberg trong vòng cấm. Từ chấm 11 m, Fabio Vieira, cầu thủ đang được Arsenal cho mượn, lạnh lùng dứt điểm mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Bayern nhanh chóng đáp trả bằng đẳng cấp của ngôi sao lớn. Chỉ tám phút sau, đội trưởng tuyển Anh, Harry Kane xoay người gọn gàng rồi dứt điểm chính xác, ghi bàn gỡ hòa 1-1. Đó đã là pha lập công thứ 22 của Kane tại Bundesliga mùa này, tiếp tục củng cố vị thế chân sút hàng đầu giải đấu.

Bước ngoặt đến ngay đầu hiệp hai. Phút 46, Michael Olise có pha kiến tạo tinh tế để Luis Diaz, cầu thủ vào sân từ ghế dự bị, dứt điểm gọn gàng đưa Bayern vượt lên dẫn trước. Thế trận lúc này nghiêng về đội khách, nhưng Hamburg không buông xuôi.

Nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp bằng bàn gỡ hòa. Từ quả tạt bên cánh phải của William Mikelbrencis, Luka Vuskovic bật cao đánh đầu đầy uy lực, hạ gục Manuel Neuer và đưa tỷ số về 2-2 trong sự vỡ òa của khán đài.

Những phút cuối diễn ra căng thẳng. Vieira suýt trở thành người hùng của Hamburg khi có cơ hội đối mặt ở phút 74, sau tình huống Neuer băng ra không hợp lý. Tuy nhiên, Alphonso Davies kịp thời trượt người phá bóng ngay trên vạch vôi, cứu thua ngoạn mục cho Bayern.

Trận hòa khiến Bayern tiếp tục sảy chân nhưng vẫn giữ lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Đội bóng của HLV Vincent Kompany hiện hơn đội xếp thứ hai Borussia Dortmund chín điểm, dù đã thi đấu nhiều hơn một trận. Với Hamburg, một điểm trước đội đầu bảng là kết quả đáng khích lệ, giúp họ đứng ở vị trí thứ 13 và tạo thêm khoảng đệm trong cuộc chiến trụ hạng.