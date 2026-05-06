Bayern 0-1 PSG: Dembele mở tỷ số sớm

2h rạng sáng 7/5, Bayern Munich để Paris Saint-Germain ghi bàn ngay phút thứ 3 ở lượt về bán kết Champions League trên sân Allianz Arena.

PSG nâng tổng tỷ số lên thành 6-4.

Bayern Munich đang đứng trước thử thách cực đại khi bước vào trận bán kết lượt về Champions League với PSG, sau thất bại 4-5 ở lượt đi. Dù từng rơi vào thế gần như tuyệt vọng, màn vùng lên ở cuối trận trước đó đã giúp “Hùm xám” níu lại hy vọng góp mặt trong trận chung kết thứ 12 trong lịch sử.

Tuy nhiên, thống kê không đứng về phía họ khi Bayern chỉ thắng 1 trong 8 lần gần nhất lật ngược tình thế sau khi thua lượt đi, đồng thời thất bại trong cả 5 lần gần nhất góp mặt ở bán kết hai lượt. Dẫu vậy, Allianz Arena vẫn là điểm tựa lớn khi họ chỉ thua 1 trong 29 trận sân nhà gần nhất tại Champions League và toàn thắng cả 6 trận mùa này.

Phía bên kia, PSG đang nắm lợi thế một bàn và hướng tới cột mốc lịch sử: trở thành đội bóng Pháp đầu tiên góp mặt ở 3 trận chung kết Champions League. Đoàn quân của Luis Enrique sở hữu phong độ ấn tượng ở vòng knock-out với 13 chiến thắng trong 16 trận gần nhất. Họ cũng rất bản lĩnh khi thường xuyên tận dụng tốt lợi thế sau lượt đi, với 14/17 lần đi tiếp khi thắng cách biệt một bàn. Nếu làm được điều đó lần này, PSG sẽ trở thành nhà đương kim vô địch đầu tiên vào chung kết kể từ Real Madrid ở mùa 2017/18.

Lịch sử đối đầu phần nào nghiêng về Bayern, nhưng PSG đang có phong độ ghi bàn đáng nể với 43 bàn mùa này. Trận đấu hứa hẹn sẽ bùng nổ, đặc biệt khi Harry Kane và Khvicha Kvaratskhelia, hai chân sút đang đạt phong độ cao, đều sẵn sàng tỏa sáng.