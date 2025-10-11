Bầu trời TP.HCM tối sầm, sương mù dày đặc từ sáng sớm

Sương mù dày đặc trên đường Võ Văn Kiệt (hướng từ xã Bình Chánh vào trung tâm thành phố) khiến tầm nhìn giảm.

Nhiều người đi đường che khẩu trang, đeo mắt kính vì lo ngại bụi mịn.

Theo ứng dụng quan trắc không khí Air Visual (thuộc Tổ chức IQAir sở hữu lượng dữ liệu tổng hợp rất lớn về chất lượng không khí, có trụ sở chính tại Thụy Sỹ), sáng 11/10, nhiều khu vực tại TP.HCM có điểm đo chất lượng không khí (mức màu đỏ) không tốt cho sức khỏe.

Cụ thể, Air Visual cho biết nồng độ bụi mịn PM 2.5 (bụi mịn PM2.5 là vật chất dạng hạt trôi nổi trong không khí với đường kính bằng 2.5 micromet hoặc nhỏ hơn) tại TP.HCM vào lúc 7h ngày 11/10 là 75 µg/m³ (mức cho phép là khoảng 5 µg/m³). Trong ảnh: Tình trạng sương mù xuất hiện nhiều ven các tuyến kênh, rạch ở TP.HCM.

Theo Air Visual, nồng độ bụi mịn PM 2.5 tại TP.HCM vào sáng 11/10 cao gấp 15 lần giá trị theo hướng dẫn về chất lượng không khí hàng năm của WHO. Trong ảnh: Nhìn từ xa, tòa nhà Bitexco các tòa nhà cao tầng ở trung tâm TP.HCM bị che phủ bởi lớp sương mờ.

Sương mù trên sông Sài Gòn che phủ các tòa nhà cao tầng.

Landmark 81 - tòa nhà cao nhất TP.HCM - bị chìm sau màn sương mù dày đặc.

TP.HCM sắp mưa lớn

Lúc 7h10 sáng 11/10, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết vùng mây dông đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét trên toàn bộ khu phố, tổ, ấp, thôn... thuộc các phường/xã TP.HCM như Cần Giờ, An Thới Đông, Thạnh An, Phước Hải. Vùng mây di chuyển theo hướng đông nam đi tây bắc.

Dự báo khoảng 3h tới, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét trên toàn bộ khu phố, tổ, ấp, thôn... thuộc các khu vực trên sau mở rộng sang xã Bình Khánh, phường Phú Mỹ, xã Nhà Bè, xã Hồ Tràm, xuyên Mộc, Bình Châu, Phước Thắng, khu phố 13 phường Tam Thắng, phường Vũng Tàu... và các khu vực lân cận khác.

Lượng mưa phổ biến từ 10 tới 15 mm, có nơi trên 15 mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17 m/s), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.