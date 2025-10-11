Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bầu trời TP.HCM tối sầm, sương mù dày đặc từ sáng sớm

  Thứ bảy, 11/10/2025 10:26 (GMT+7)
  • 10:26 11/10/2025

Sáng 11/10, nhiều khu vực tại TP.HCM chìm trong sương mù dày đặc, khiến tầm nhìn giảm đáng kể. Kết quả quan trắc cho thấy nồng độ bụi mịn vượt ngưỡng cho phép nhiều lần.

TP.HCM Sai Gon suong mu anh 1

Lúc 7 giờ sáng 11/10, nhiều nơi ở phường Phú Định, TP.HCM xuất hiện sương mù dày đặc.
TP.HCM Sai Gon suong mu anh 2

Tình trạng tương tự xuất hiện ở khu vực trung tâm thành phố.
TP.HCM Sai Gon suong mu anh 3

Sương mù dày đặc trên đường Võ Văn Kiệt (hướng từ xã Bình Chánh vào trung tâm thành phố) khiến tầm nhìn giảm.
TP.HCM Sai Gon suong mu anh 4

Khu vực quốc lộ 1 (phường An Lạc, TP.HCM) cũng xuất hiện sương mù vào sáng sớm 11/10. Ảnh: Khánh Phương.
TP.HCM Sai Gon suong mu anh 5TP.HCM Sai Gon suong mu anh 6TP.HCM Sai Gon suong mu anh 7TP.HCM Sai Gon suong mu anh 8

Sương mù dày đặc trên đường Võ Văn Kiệt (đoạn qua phường Phú Định, TP.HCM).
TP.HCM Sai Gon suong mu anh 9

Nhiều người đi đường che khẩu trang, đeo mắt kính vì lo ngại bụi mịn.
TP.HCM Sai Gon suong mu anh 10

Theo ứng dụng quan trắc không khí Air Visual (thuộc Tổ chức IQAir sở hữu lượng dữ liệu tổng hợp rất lớn về chất lượng không khí, có trụ sở chính tại Thụy Sỹ), sáng 11/10, nhiều khu vực tại TP.HCM có điểm đo chất lượng không khí (mức màu đỏ) không tốt cho sức khỏe.
TP.HCM Sai Gon suong mu anh 11TP.HCM Sai Gon suong mu anh 12

Cụ thể, Air Visual cho biết nồng độ bụi mịn PM 2.5 (bụi mịn PM2.5 là vật chất dạng hạt trôi nổi trong không khí với đường kính bằng 2.5 micromet hoặc nhỏ hơn) tại TP.HCM vào lúc 7h ngày 11/10 là 75 µg/m³ (mức cho phép là khoảng 5 µg/m³). Trong ảnh: Tình trạng sương mù xuất hiện nhiều ven các tuyến kênh, rạch ở TP.HCM.
TP.HCM Sai Gon suong mu anh 13

Theo Air Visual, nồng độ bụi mịn PM 2.5 tại TP.HCM vào sáng 11/10 cao gấp 15 lần giá trị theo hướng dẫn về chất lượng không khí hàng năm của WHO. Trong ảnh: Nhìn từ xa, tòa nhà Bitexco các tòa nhà cao tầng ở trung tâm TP.HCM bị che phủ bởi lớp sương mờ.
TP.HCM Sai Gon suong mu anh 14

Sương mù trên sông Sài Gòn che phủ các tòa nhà cao tầng.
TP.HCM Sai Gon suong mu anh 15

Khu vực kênh Tàu Hủ lúc 7h30 sáng.
TP.HCM Sai Gon suong mu anh 16

Landmark 81 - tòa nhà cao nhất TP.HCM - bị chìm sau màn sương mù dày đặc.
TP.HCM Sai Gon suong mu anh 17

Ký túc xá Khu B - Đại học Quốc gia TP.HCM và vùng lân cận chìm trong lớp sương mờ.
TP.HCM Sai Gon suong mu anh 18

Khoảng 7h sáng tại khu vực cầu vượt bộ hành Suối Tiên.
TP.HCM Sai Gon suong mu anh 19

Khu vực ga Đại học Quốc gia - Xa Lộ Hà Nội vào sáng 11/10.

TP.HCM sắp mưa lớn

Lúc 7h10 sáng 11/10, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết vùng mây dông đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét trên toàn bộ khu phố, tổ, ấp, thôn... thuộc các phường/xã TP.HCM như Cần Giờ, An Thới Đông, Thạnh An, Phước Hải. Vùng mây di chuyển theo hướng đông nam đi tây bắc.

Dự báo khoảng 3h tới, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét trên toàn bộ khu phố, tổ, ấp, thôn... thuộc các khu vực trên sau mở rộng sang xã Bình Khánh, phường Phú Mỹ, xã Nhà Bè, xã Hồ Tràm, xuyên Mộc, Bình Châu, Phước Thắng, khu phố 13 phường Tam Thắng, phường Vũng Tàu... và các khu vực lân cận khác.

Lượng mưa phổ biến từ 10 tới 15 mm, có nơi trên 15 mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17 m/s), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.

