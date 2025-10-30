Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bầu trời TP.HCM tối sầm, sắp mưa lớn

  • Thứ năm, 30/10/2025 09:25 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sáng 30/10, mây đen dày đặc xuất hiện trên bầu trời trung tâm TP.HCM khiến không gian tối sầm dù đã gần 9 giờ sáng. Một số khu vực bắt đầu xuất hiện mưa rào, kèm theo sương mù nhẹ.

Theo ghi nhận của phóng viên trên ứng dụng AirVisual cho thấy nồng độ bụi mịn PM2.5 tại TP.HCM sáng nay (30/10) cao gấp 3,1 lần giá trị khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Bầu trời TP.HCM tối sầm, xuất hiện sương mù nhẹ vào sáng 30/10. Ảnh: Hữu Huy.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, qua theo dõi ảnh mây vệ tinh, ra đa thời tiết và định vị sét cho thấy vùng mây dông đang phát triển mạnh, gây mưa, dông, sét tại nhiều địa phương gồm: xã Hồ Tràm, Xuyên Mộc, phường Tân Hải, Bình Châu, Xuân Sơn, xã Hòa Hiệp, Phú Giáo và đặc khu Côn Đảo, cùng vùng biển TP.HCM. Vùng mây đang di chuyển theo hướng đông đông nam sang tây tây bắc.

Trong khoảng 3 giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào kèm dông, sét mở rộng sang các khu vực thuộc TP.HCM như: phường Hiệp Bình, Tam Bình, Thủ Đức, Linh Xuân, Long Bình, Tăng Nhơn Phú, Phước Long, Long Phước, Long Trường, khu phố 1 và 25 phường An Khánh, Bình Trưng, Cát Lái, xã Nhà Bè, khu công nghiệp Hiệp Phước (xã Hiệp Phước), xã Phú Giáo, Phước Hòa, khu phố 6, 7 phường Bà Rịa, Long Hương, Tam Long, xã Long Sơn, phường Vũng Tàu, khu phố 19, 20 phường Tam Thắng, phường Phú Mỹ, Tân Thành, Tân Phước, Tân Hải, Châu Pha, khu công nghiệp Đất Đỏ (xã Đất Đỏ), Long Hải, Long Điền, Phước Hải, xã Ngãi Giao, Bình Giã, Kim Long, Châu Đức, Xuân Sơn, ấp 5 xã Nghĩa Thành…

Lượng mưa dự kiến phổ biến 10-25 mm, có nơi trên 30 mm. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh cấp 5-8 (8-21 m/s) có thể gây gãy đổ cây xanh, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và hạ tầng, đồng thời mưa lớn có thể gây ngập úng cục bộ ở những khu vực trũng thấp.

Khu vực đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa (quận 3 cũ) xuất hiện mưa rào nhẹ vào sáng 30/10. Ảnh: Hữu Huy.

Cũng theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, trong 24 giờ qua, khu vực TP.HCM đã có mưa vừa và dông. Lượng mưa từ 19 giờ ngày 28/10 đến 19 giờ ngày 29/10 ở một số nơi như sau: An Phú 25,6 mm; Cần Giờ 19,4 mm...

Dự báo từ 1 giờ ngày 30/10 đến 1 giờ ngày 1/11, khu vực TP.HCM có mưa vừa, mưa to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 70-140 mm, có nơi trên 140 mm.

Từ 48 giờ đến 72 giờ tới, mưa lớn tiếp tục diễn ra trên khu vực TP.HCM, dự báo tổng lượng mưa từ 1 giờ ngày 1/11 đến 1 giờ ngày 3/11 phổ biến từ 70-140 mm, có nơi trên 140 mm. Dự báo mưa lớn tiếp tục kéo dài trong những ngày tiếp theo trên khu vực TP.HCM.

Hữu Huy/Tiền Phong

